Abolición de la prostitución en l'Horta Sud: "El problema no está en las competencias de las fuerzas de seguridad, sino en las egos"

La prostitución en la pista de Silla es una lacra que arrastran los pueblos de l'Horta Sud. Aunque los lindes municipales están difusos muchas veces, la realidad es que la diferencia de ordenanzas municipales, por ejemplo en Albal se sanciona a los puteros y en Catarroja que está al lado no, basta cruzarla calle para "esquivar" la multa, así como las competencias de las diferentes fuerzas del Estado de la zona, como Policías Locales, Guardia Civil y Policía Nacional, que a veces entran en colisión.

Algo que no debería ser un problema, cuando el objetivo es común, que no es otro de erradicar la explotación sexual. Al menos no lo es para el sargento de la Guardia Civil, el experto en violencia sexual, pornografía infantil y negociador en situaciones críticas, Antonio Asensio Frases. "El tema de las competencias policiales, es un tema que choca y hay conflictos, y en otros sitios no genera problemas. Es más de la calidad de las personas. Donde trabajo, no miramos el uniforme, da igual el humano que lo lleve, hombre o mujer, nos invita a llevarnos bien, a todo lo que sea cooperación o coordinación. Cuando antepones los intereses de las personas a los competenciales no hay conflicto. Yo tengo claro que la mujer está en el centro y su liberación es el resultado, me da igual cómo y quien llegue al resultado. El tema de competencia no debería existir, aunque luego en realidad sé que existen, pero es más un problema de egos. Yo defiendo la base de datos conjunta y la coordinación y cooperación entre todos", señala. "Esos egos también se ven influenciados por la educación, al final partimos de la misma base", añade el oficial de la Policía Local de Silla, Raúl Bautista Gabaldón.

Jornadas contra la explotación sexual en la Mancomunitat de l'Horta Sud. / L-EMV

Ambos, han participado en una mesa redonda de representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dentro de las jornadas "L'Horta Sud lliures d'explotació sexual", organizadas por la Mancomunitat de l'Horta Sud, integrada por la jefa de la UCRIF de la Policía Nacional, Ruth Martínez García, y la subinspectora Alicia Herrero Ortega, así como el sargento de la Guardia Civil, Gregorio Gutiérrez Martínez.

"No hay mas casos tras la dana" La dana también ha afectado a las mujeres prostituidas que residían y eran explotadas sexualmente en la zona cero. La jefa de la UCRIF de la Policía Nacional, Ruth Martínez, ha asegurado que no se ha registrado un aumento de víctimas de trata sexual, motivado por la necesidad de tener que compartir vivienda o el agravamiento de su situación de vulnerabilidad. "A nosotros no nos consta que haya habido un aumento, lo que sí hemos detectado por la dana es más casos de mujeres en situación de irregularidad ", explica.

Todos los asistentes que luchan para erradicar la explotación sexual tienen algo claro: "Si no hay demandante sexual, no hay prostitución". Es por eso que defienden la educación como principal arma para conseguir que las nuevas generaciones abandonen esa práctica. "No conozco a ninguna mujer con recursos económicos que quiera prostituirse. El final es la libertad de la mujer, no la detención del proxeneta", explica Asensio.

Teresa Domínguez, de Levante-EMV, junto a Carmen Amoraga, Laura Sena y Maria Luisa Bernaldo, en la mesa "la percepción pública sobre la prostitución" / GC

Aunque muchas veces se sienten desamparados para conseguir liberar a esas mujeres. "Necesitamos ya una legislación, porque sino solo nos podemos basar en la denuncia de las víctimas y de esas hay muy pocas porque están coaccionadas y amenazadas, además del desarraigo social que tienen, ya que muchas llegan sin conocer a nadie ni el idioma, solo conocen el mundo del prostíbulo y es difícil sacarlas de ahí". Y cuando se atreven a colaborar, tampoco ayuda, según Alicia Guerrero, "la dilación en los procesos, muchas víctimas acaban abandonando".

De la calle a casas de citas y a internet

Los representantes de las Fuerzas de Seguridad también confirmaron un cambio de dinámica: "Se ha pasado de la calle y el prostíbulo a las casas de citas, y ahora los jóvenes empiezan a contactar a través de plataformas on line. Tenemos que poner el foco ahí", señala Ruth Martínez. Raúl Bautista, de Silla, que tiene una ordenanza desde 2023 y que consiguieron cerrar dos clubes, también explica que antes las víctimas procedían de países del Este y África, y ahora cada vez hay más de Sudamérica. "Silla es ciudad dormitorio para lo bueno y para lo malo. Hemos tenido dos mujeres asesinadas cerca de la Albufera, donde están desprotegidas. Sabemos que solo la denuncia es lo más eficaz, pero con nuestra ordenanza, a través de multas, de control de drogas o alcohol en las casas de citas, intentamos que se les quiten las ganas de volver a explotar sexualmente a las mujeres", concluye.