Soterranya celebra el día sin coche con Levante-EMV en Torrent

Soterranya celebra un año más el Día Europeo Sin Coche con Levante-EMV en la ciudad de Torrent. Como cada efeméride, la entidad ecologista ha premiado a todo aquel que pasaba circulando en bicicleta con un desayuno sostenible y un ejemplar del periódico de hoy.

Los voluntarios y volunarias de Soterranya se han instalado a la salida norte de la ciudad junto al carril bici que va de la capital de l'Horta Sud a València para obsequiar a quienes se movían en transporte sostenible con estos dos presentes. Un nuevo éxito de esta actividad, tal como señala la entidad, con una buena participación y con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de moverse de manera sostenible para tener ciudades más humanas y sostenibles.

Desayuno y diario por moverse de manera sostenible en Torrent. / L-EMV

Igual que en ediciones anteriores, el colectivo ecologista y social han instalado un punto, el inicio del carril bici de la carretera de Picanya, junto a la gasolinera, en el que se ha premiado a las personas que se muevan de manera activa y sostenible (andando, en bicicleta o similares). Para agradecer la contribución y el compromiso de los vecinos con la sostenibilidad y el medio ambiente se han repartido desayunos y ejemplares de la edición de l'Horta de Levante-EMV hasta agotar existencias.