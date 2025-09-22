Veïns per Massamagrell denuncia "falta de seguridad" en el inicio de las fiestas mayores

La agrupación municipal Veïns per Massamagrell denuncia la "falta de seguridad ciudadana" durante el inicio de las fiestas mayores el pasado viernes 19 de septiembre.

El chupinazo, que marcaba el comienzo de las festividades, incluía una cena en la Plaza de la Constitución seguida de una macrodiscomóvil en la calle Serra Calderona. "Para un evento de tal magnitud, consideramos inaceptable que solo se contara con la presencia de cuatro agentes interinos (recién incorporados y sin experiencia en la localidad) y el jefe de policía. Lamentablemente, no había presencia de Protección Civil, Guardia Civil ni ninguna ambulancia, lo cual es altamente recomendable para garantizar la seguridad en actos de esta envergadura", exponen en un comunicado.

Por su parte, el alcalde Paco Gómez (PSPV) desmiente la falta de seguridad en el chupinazo. "En la cena de bienvenida en todo momento estuvo la Policía Local, cuatro agentes más el jefe, controlando un acto que se hace en una calle concreta y acotada y en el polígono, que es donde se hace la macrodiscomóvil, es falso que no hubiese Guardia Civil, porque hubo una patrulla de las 3 a las 5 horas de la mañana y después se fueron a otro servicio viendo que aquí no había ningún tipo de problema". Asimismo, explica que Protección Civil no hubo porque es un cuerpo de voluntariado "y no se encontraba ninguno de servicio ese día, pero sí que nos han acompañado en otros eventos como la entrada de la Murta".

El primer edil informa que desde el consistorio "hemos reforzado este año la seguridad privada, con ocho personas en el recinto de la fiesta, totalmente vallado y acotado para los accesos. En 2024 no se contrató seguridad privada, y en el 2023 había seis miembros, por lo que hemos aumentado para ofrecer más seguridad". Además, van a aumentar la seguridad para los próximos viernes, que es el día en el que más se concentra la fiesta, con un total de 10 miembros de seguridad privada.

Junta local de seguridad

Por otra parte, desde Veïns reclaman que el nuevo equipo de gobierno "no ha convocado una junta local de seguridad a principios de septiembre, una práctica habitual en los dos años anteriores". No obstante, Paco Gómez niega este punto porque sí que celebraron una junta de seguridad en el mes de julio: "hay que recordar que en Massamagrell también hay fiestas fundacionales en el mes de julio y lo que hacemos es celebrar la junta local en este mes para abordar tanto las fiestas fundacionales como las locales y así tanto la delegación de Gobierno como la Guardia Civil pueden planificar con más tiempo las acciones".

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, junto a ediles en las fiestas. / A. M.

"En la junta local que celebramos el 17 de julio, antes de las fiestas fundacionales, participaron la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Posteriormente hemos tenido reuniones con los servicios municipales, coordinando con otros servicios autonómicos", añade Gómez.

Por último, Veïns concluye el comunicado tildando de "irresponsable" al equipo de gobierno por "dejar las fiestas mayores sin la seguridad que merecen nuestros vecinos": "es fundamental velar por la seguridad y actuar con responsabilidad para que todo transcurra sin incidentes y evitar cualquier acto que pueda poner en peligro la integridad física de las personas". A lo que el actual alcalde recuerda el pleno de mayo en el que los socialistas le expresaron al entonces concejal de seguridad ciudadana que "el 14 y el 15 de abril en los traslados solo hubo un único policía, sin Protecctión Civil ni ningún otro cuerpo; ¿ahí no peligraba la integridad física de los ciudadanos?", concluye.