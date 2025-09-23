Acuerdo entre Meliana y el Consell para impulsar el empleo de personas con discapacidad

El Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), el Centro Especial de Empleo SAU IVASS y el Ayuntamiento de Meliana han firmado un acuerdo de colaboración para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad de este municipio. Al acto han asistido la directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, María José Rico, el director general del CEE SAU IVASS, José Antonio Martinez, y la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, acompañada del concejal de Servicios Sociales, Ramón Bosque.

María José Rico ha señalado que "una de las finalidades del IVASS es facilitar recursos, orientación y apoyo a las personas con discapacidad fomentando su autonomía e inclusión, y ha incidido en que “este acuerdo, que suscribimos por un periodo de cuatro años, refuerza estos objetivos y supone avanzar en la igualdad de oportunidades para estas personas".

Además, ha recordado que "los ayuntamientos son la institución más próxima a la ciudadanía, por lo que son los que mejor conocen sus necesidades, de ahí la importancia del trabajo conjunto y el compartir nuestros recursos para fomentar el aumento de la empleabilidad de las personas con discapacidad de Meliana".

Competencias entre las partes

El Instituto Valenciano de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Meliana en el marco de sus competencias en materia de empleo y bienestar social, y el Centro Especial de Empleo SAU IVASS, especializado en la integración laboral de personas con discapacidad en un entorno protegido y adaptado, establecerán acciones coordinadas que favorezcan el acceso al trabajo de estas personas en el tejido empresarial de la localidad.

El Ayuntamiento, dentro de los servicios que ya vienen prestándose en las áreas de Foment Econòmic y Servicios Sociales municipales, habilitará un punto de información y atención a personas con discapacidad demandantes de empleo, derivándolas a los servicios del IVASS y del CEE SAU según el perfil y las necesidades de estas personas.

Acuerdo entre Meliana y el IVASS para impulsar el empleo. / L-EMV

Por su parte, el Instituto Valenciano de Servicios Sociales prestará orientación sociolaboral y formación previa si se precisa, además de realizar un seguimiento de los itinerarios de inserción, a través de la Agencia de Colocación de que dispone en Valencia y que actúa de intermediaria entre las empresas ofertantes de empleo y las personas en riesgo o situación de exclusión desempleadas.

El Centro Especial de Empleo SAU ofrecerá oportunidades laborales adaptadas, gestionará ofertas de trabajo e impulsará la contratación de personas con discapacidad pudiendo solicitar candidatos según sus necesidades.

El acuerdo de colaboración tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por un periodo adicional de hasta cuatro años, y no conlleva compromiso económico entre las partes, ya que cada una de ellas aportará los medios personales y materiales disponibles en el marco de sus competencias y capacidades.

Las tres partes se han comprometido a reunirse al menos semestralmente para evaluar el desarrollo de las actuaciones e intercambiar información relevante siempre con respeto a la normativa de protección de datos.