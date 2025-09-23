La alcaldesa de Quart de Poblet prescinde del histórico concejal Bartolomé Nofuentes

Bartolomé Nofuentes ha presentado su dimisión como concejal de Quart de Poblet tras 26 años de servicio. Su marcha, aunque de forma voluntaria y bajo la bandera de centrarse en sus obligaciones europeas, al pertenecer a varios organismos, se produce después de la pérdida de confianza por parte de la alcaldesa Cristina Mora, quien habría decidido esta semana retirarle sus competencias en el área de Urbanismo, así como en Junta de Gobierno.

Según ha podido saber este diario, la salida de Nofuentes viene precedida por distintos actos que han ido alejando al edil del equipo de gobierno. El 16 de septiembre la alcaldesa le dejó fuera de la Junta de Gobierno; el 18 de septiembre se le quitaron las competencias como teniente de alcalde y este lunes se le alejó de una de las grandes áreas que llevaba en el ejecutivo local por pérdida de confianza: Urbanismo. Desde el consistorio estaban esperando a la próxima sesión plenaria para ratificar el acuerdo de gobierno, pero el edil ha tomado la iniciativa y ha presentado antes su renuncia al acta.

"Era una decisión muy meditada desde hace un par de meses. Decidí que después de dos años de legislatura, tras el verano, haría la transición definitiva para dedicarme en exclusiva a mis responsabilidades europeas, que hasta ahora había logrado compaginar con el consistorio", señala Bartolomé Nofuentes, quien niega que las últimas decisiones de la alcaldesa de retirarle las competencias en Urbanismo, hayan impulsado su decisión. "En 26 años en el ayuntamiento siempre hay discrepancias puntuales, pero no es por lo que he presentado mi renuncia", asegura.

La ruptura entre la alcaldesa y el concejal se hizo evidente tras retirarle las competencias. / L-EMV

Nofuentes añade que ahora tiene la oportunidad de "centrarme sobre todo en lo que más me gusta, y me ilusiona. Y voy a seguir trabajando para que Quart de Poblet y para que la Comunitat Valenciana pueda ser más protagonista en Europa, a través del impulso del tejido empresarial valenciano y la promoción de redes de comunicación", explica el presidente del Consejo Europeo de Partenalia, asociación internacional europea con sede en Bruselas.

Una relación deteriorada tras su marcha del pleno

La realidad, en cambio, es que su relación con la alcaldesa Cristina Mora se había deteriorado después de que Nofuentes abandonara el pleno para no votar a favor de la liberación del edil Ignacio Rabanaque propuesta por la propia lideresa, a quien le encomendó las tareas de Reconstrucción y Vivienda (de nueva creación), además de mantener Planificación Económica, Hacienda y Movilidad, y sumar Transición Ecológica, delegación que tenía Nofuentes, que ahora también habría perdido Urbanismo, quedándose sin áreas de gobierno.

Esa restructuración y el abandono del pleno de Nofuentes evidenció la fractura que hay actualmente en el comité ejecutivo local socialista, con el enfrentamiento entre la vieja guardia, a la que pertenece Bartolomé Nofuentes con la que fue su alcaldesa en los últimos 23 años, Carmen Martínez, y la nueva generación política del PSPV local, representada por la actual primera edila, Cristina Mora.