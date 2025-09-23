Luz verde para cuatro proyectos de reconstrucción por valor de 5,7 millones en Benetússer

El Ayuntamiento de Benetússer ha recibido la aprobación por parte del Ministerio de Política Territorial para la ejecución de cuatro proyectos de reconstrucción del municipio tras la riada del pasado octubre. Las cuatro actuaciones suman una inversión total de 5.755.346 euros. Además, el consistorio está a la espera de la aprobación de las memorias de cuatro proyectos más y se encuentra redactando los informes del resto de actuaciones.

Los proyectos para los que Benetússer ya ha recibido luz verde por parte del personal técnico del Ministerio de Política Territorial son la reconstrucción del edificio de la comisaría de Policía Local, el complejo deportivo y de piscinas, el pabellón deportivo y el campo de fútbol municipal. Una vez que el Gobierno de España ha dado luz verde a los proyectos, el siguiente paso será adjudicación de las obras.

Con un presupuesto de 717.915 euros, la reconstrucción del edificio de la comisaría de Policía contará con algunas mejoras técnicas con respecto a la antigua. Por ejemplo se situará en plantas más altas algunos de lo usos esenciales, se sustituirá la tipología constructiva de la fachada de planta baja que era de vidrio por una fachada más resistente y opaca y se implementará un sistema de suministro eléctrico auxiliar, mediante un grupo electrógeno apoyado también por placas solares. Todo ello para evitar los daños sufridos en el caso de una nueva riada.

Por su parte, la reconstrucción del complejo deportivo y de piscinas cuenta con un presupuesto de 3.839.351 euros. Respecto a los trabajos que se van a llevar a cabo para poder recuperar el edificio y sus instalaciones tras los daños sufridos se trata de una rehabilitación integral que incluye tanto la reparación de los desperfectos como la sustitución de elementos dañados y la puesta a punto de todas las instalaciones para que el complejo vuelva a estar operativo.

Polideportivo de Benetússer, esperando a ser rehabilitado, en una imagen de hace unos días. / Germán Caballero

La rehabilitación del campo de futbol municipal tiene un presupuesto de 513.528 euros y los trabajos a realizar tienen que ver con la recuperación de espacios anexos al terreno de juego que fue rehabilitado gracias a la colaboración con la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y que ya se encuentra en funcionamiento.

Por último, el Ministerio ha aprobado la memoria del proyecto de reconstrucción del pabellón deportivo municipal. El presupuesto para su rehabilitación es de 684.552 euros y la actuación consistirá en la retirada y sustitución de revestimientos, suelos, techos, puertas, instalaciones eléctricas y de fontanería dañados, la reconstrucción de vestuarios, aseos, cuartos de limpieza, ascensor y gradas y la reparación de instalaciones contra incendios y sistemas de evacuación. Además se reubicará el cuarto de instalaciones eléctricas y el generador, que actualmente están en la planta baja, en la cubierta del edificio.

Felicitación al equipo técnico

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, se ha felicitado por el trabajo realizado hasta el momento por el equipo técnico municipal que ha dado como resultado la aprobación de estos cuatro proyectos. “El personal técnico municipal está trabajando muy duro para poder presentar lo antes posible todos los proyectos al Ministerio y de esta forma agilizar lo máximo posible la reconstrucción de nuestros espacios sobre todo los que tienen que ver con la recuperación del polideportivo que fue, junto con la comisaria de policía, la instalación municipal más dañada por la riada”, ha explicado.