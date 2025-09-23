Burjassot lanza un concurso para diseñar el logo del Consell Municipal de la Joventut

Las y los jóvenes de Burjassot, de entre 14 y 30 años, van a tener la posibilidad de crear el logo que representará al Consell Municipal de la Joventut del municipio. Desde el Ayuntamiento de la localidad, a través de la Concejalía de Juventud, dirigida por Javier Naharros, se ha lanzado un concurso para poner imagen al citado órgano municipal de participación juvenil.

En estos primeros días de septiembre, el propio Concejal de Juventud, va a presentar el concurso en los IES de Burjassot, para animar también al alumnado a participar en el mismo, siendo creadores de la imagen de identidad del Consell, que tendrá así una representación propia.

El diseño del logotipo constituye un elemento clave para transmitir los valores del Consell: pluralidad, dinamismo, juventud, creatividad y participación, fomentando, al mismo tiempo, la implicación directa de la juventud.

Concurso de logotipo Consell Municipal de Joventut de Burjassot. / A. B.

La participación sólo podrá ser de forma individual y la presentación de solicitudes, a través de la sede electrónica del ayuntamiento tras el período de consulta pública, será de 20 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de las Bases, que pueden consultarse aquí. Una vez esté abierto el período de presentación de solicitudes se informará a través de los medios de comunicación del consistorio.

Jurado y premios

El jurado especializado que funcionará como el órgano evaluador de los trabajos estará compuesto por José María González Vidal (Xemayo) y Nacho Cano Sogorb (Nacho Mawe), ambos artistas urbanos, y Paula Uceda Sánchez, Licenciada en Bellas Artes y Máster en Diseño Gráfico especializada en Identidad de Marca.

El o la ganadora del concurso se llevará un Apple Ipad, el segundo premio serán unos auriculares inalámbricos y el tercer premio un lote de libros relacionados con el mundo del diseño y de la creatividad.