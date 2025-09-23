Hay gobiernos que gobiernan, y otros que se limitan a ponerse tapones. Los primeros escuchan, incluso cuando duele. Los segundos practican la sordera selectiva: oyen solo lo que alimenta su vanidad y silencian lo que la incomoda. De esa sordera nacen gobiernos débiles que se disfrazan de fuertes. La tiranía moderna ya no viste uniforme ni levanta el puño: se reconoce en la ausencia de debate, en la censura discreta, en la sonrisa impostada con la que se desdeña la crítica vecinal.

La sordera política es peligrosa porque fabrica espejismos. El dirigente rodeado de palmeros cree que su eco es la voz del pueblo. En realidad, no escucha a nadie: se escucha a sí mismo amplificado. Y, como en aquellas dictaduras ilustradas que tanto temían a la palabra libre, el silencio del ciudadano no significa aprobación, sino miedo, cansancio o simple resignación.

Así se construye la democracia de los sordos: un sistema donde el ruido de los micrófonos sustituye a la voz de los vecinos, donde el líder prefiere la condescendencia antes que la franqueza. Se comportan como si fueran oráculos por encima del bien y del mal, convencidos de que los ciudadanos son ingenuos y tragarán cualquier relato que justifique sus contradicciones, por más berlanguiano que resulte. Pero la democracia sin escucha no es democracia: es un teatro con luces encendidas y butacas vacías.

"La ausencia del debate es síntoma de enfermedad"

La ausencia de debate no es síntoma de consenso, sino de enfermedad. Un sistema sano tolera la crítica; incluso la necesita. Solo los gobiernos inseguros se refugian en la unanimidad impostada. Tocqueville lo advirtió: la salud de una democracia se mide por la calidad de sus debates. Y sin debate lo que queda no es fortaleza, sino tiranía 2.0: maquillada de modernidad, sonriente en la foto, vacía en el fondo.

La ironía es que estos gobiernos presumen de transparencia mientras practican la opacidad. Ocultan lo que incomoda, borran comentarios en redes, utilizan recursos públicos como si fueran propios y gastan el presupuesto municipal en el maquillaje de su imagen. Una sordera cara: se paga con dinero de todos, pero rinde beneficios para unos pocos. El culto al líder sustituye a la gestión; la fotografía sustituye a la escucha.

Paralelismos en la historia

La historia ofrece paralelismos elocuentes. A finales del XIX, Bismarck habló de la "enfermedad de los tronos sordos": monarcas rodeados de cortesanos que nunca transmitían la voz de sus súbditos. Gobernaban de espaldas, convencidos de que el silencio era aprobación. Hasta que un día dejaron de callar. Hoy, los tronos son sillones de despacho, pero la enfermedad es la misma: la sordera voluntaria, esa que no nace de la incapacidad de oír, sino del miedo a escuchar.

La democracia de los sordos convierte a las instituciones en mostradores. No son espacios de servicio, sino vitrinas de autopromoción. Se gobierna como quien adorna un escaparate de Navidad: luces brillantes y promesas envueltas en celofán. Pero al acercarse se descubre la farsa: tras el cristal no hay nada. Solo humo y decorado.

La sordera política no es neutral: degrada la democracia. Convierte al vecino en figurante, a la oposición en enemigo, a la crítica en amenaza. Y arrastra a los ciudadanos al cinismo: cuando nadie escucha, nadie habla. Y cuando nadie habla, todo se pudre.

Algunos creen que este estilo de gobierno es astuto: menos ruido, menos problemas. La realidad es otra: taparse los oídos no elimina el ruido, solo retrasa el estallido. Y cuando ese pueblo, ignorado y tratado con condescendencia, decida gritar, no pedirá diálogo: pedirá relevo.

Un líder que no escucha no es líder: es un necio. Y no hay nada más peligroso que un necio con poder… y con presupuesto.