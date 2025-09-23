Las escoletas, ahogadas por los impagos del Consell: "La gratuidad no debe ser a nuestra costa"

No han cobrado septiembre y prevén que octubre tampoco cobrarán. Las escuelas infantiles están ahogadas y la razón es que el Consell no ha pagado el bono infantil que garantiza a las familias la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años del mes de septiembre ni se prevé que se pague a tiempo octubre. La escolarización de 0 a 3 es gratis, pero "a costa de nuestro dinero", denuncian varios centros con los que se ha puesto en contacto este diario.

El retraso del abono de entre 450 y 300 euros por niño o niña (según su edad) a las escoletas es algo que se repite con los años a principio de curso, pero esta vez acumula impagos también del curso anterior. A día de hoy, muchas escoletas no han cobrado el mes de septiembre, pese a que el bajo, los suministros, los seguros y las nóminas siguen siendo gastos fijos mensuales para los negocios locales.

Las profesionales que llevan estas escuelas son autónomas y se ven "con el agua al cuello" por el retraso del pago del bono infantil. "No solo no hemos cobrado septiembre, sino que no tenemos previsión de cobro en octubre. Es mucho dinero que tenemos que poner nosotras, todavía no han salido las listas definitivas y eso significa que no han empezado a tramitar las ayudas por alumnos", explica Sara, de una escoleta de Torrent.

"Nos deben varios meses del curso pasado, las incorporaciones tardías de pequeños que han trasladado por la dana y el mes de septiembre. Las familias vienen aquí gratis, pero no es justo que se me deba dinero a mí, ¿cómo me enfrento al mes de octubre ahora?", se pregunta la gestora de una de las escuelas infantiles.

Afectadas por la dana

La situación se agrava en casos como los de María. Su escuela infantil fue arrasada con la dana en Paiporta y aunque no se les debe dinero del curso pasado porque no estuvieron abiertas, han tenido que hacer un gran esfuerzo para reconstruir sus locales y poner en marcha de nuevo la escuela. "Todos los años hay problemas de pago hasta octubre. A día de hoy no han salido las listas definitivas y aunque ha pasado otras veces, no es de recibo", dice, "aguantas como puedes hasta octubre, pero después... vamos ahogadas".

En su caso, los adelantos del consorcio de seguros les han permitido costear parte de la obra, junto con dinero que tenían ahorrado y muebles y herramientas que les han donado. Con todo, tienen 79 niños y niñas y necesitan cobrar por ello. "Vamos tirando con pólizas de seguros, con nuestro propio dinero, pero cuando llega a octubre te pones a temblar... estamos hasta el cuello".

Y es que, todas coinciden que "si anuncian una gratuidad que no sea a nuestra costa. Nosotras no tenemos por qué financiar a la Generalitat Valenciana. Tenemos que pagar nóminas, luz, seguros, bajo. Si no pagamos los impuestos nos pueden quitar la subvención, pero, sin embargo, la administración no paga cuando toca. Somos autónomas, vivimos de este negocio y nos tienen ahogadas. No es algo nuevo, pero este año duele más".

Movilización colectiva: "La gratuidad es una mentira"

Muchas escuelas se han agrupado en una plataforma, "Movilización de escuelas infantiles", desde donde denuncian, además, que la incertidumbre sobre los plazos y la falta de información oficial sobre cuándo se resolverá la situación están afectando gravemente la planificación y organización de las escuelas, que temen no poder mantener sus puertas abiertas si la situación continúa sin resolverse.

La indignación es palpable entre los responsables de estas instituciones, que denuncian que lo que en principio parecía ser "una promesa de igualdad y acceso a la educación, se ha convertido en una farsa". "La gratuidad es una mentira. Y lo peor de todo es que estamos siendo abandonados por las instituciones. Necesitamos respuestas ya", expresan.

En este contexto, las escuelas infantiles exigen una solución inmediata y que los fondos del bono infantil sean liberados para evitar que la situación se agrave aún más.

En este contexto, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, defendió este martes en el debate de política general en las Corts "el compromiso con la gratuidad y la universalidad en la educación en el tramo de edad de 0 a 3 años por segundo año consecutivo con una inversión de 163 millones de euros, beneficiando a 44.320 alumnos, 1.600 más que el curso pasado”. Con todo, no habló de retrasos en los pagos.