Massamagrell desbloquea el contrato de autobús y formaliza su adjudicación tras diez años

El Ayuntamiento de Massamagrell formalizará el contrato de autobús que regularizará tras más de diez años el servicio y devolverá las frecuencias a las que había anteriormente. Así lo ha anunciado el alcalde del municipio de l'Horta Nord, Paco Gómez, que ha explicado en un vídeo compartido en redes sociales que tras varios procesos judiciales y recursos entre empresa y ayuntamiento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha emitido una resolución favorable al ayuntamiento para poder formalizar el contrato con la empresa adjudicataria y poner en marcha el servicio de autobús.

Esto significará la puesta en marcha antes de este viernes del servicio al completo, con frecuencias de autobuses cada media hora y que conectará todas las partes del municipio. Los horarios serán de lunes a viernes de siete de la mañana a ocho de la tarde y los sábados de ocho de la mañana hasta una y media de la tarde.

Diez años sin contrato

El autobús municipal funcionaba sin contrato desde el año 2013. Cuando se terminó el convenio, el servicio siguió en marcha aunque sin un papel firmado, lo que de alguna manera daba inseguridad a la ciudadanía, pues la mercantil podía dejar de prestar el servicio de un día para otro. Esta situación ya la denunció Antifraude en 2022, que resumía que en diez años, el ayuntamiento había abonado un millón de euros sin haber un contrato rubricado entre ambas partes.

Desde 2012 a 2022 el consistorio había comenzado el proceso administrativo para adjudicar un nuevo contrato en varias ocasiones, pero nunca se había llegado a culminar la contratación. En 2022 Antifraude alertó sobre esta situación y en julio del año pasado, en 2024, el gobierno formado por PP, Veïns per Massamagrell y Vox movieron el tema.

Cesaron a la empresa que prestaba el servicio sin contrato y crearon un acuerdo 'puente' hasta que se realizara la licitación y adjudicación con otra mercantil de autocares. Esto hizo que las frecuencias del servicio bajaran, pues para hacer un contrato puente "es un contrato menor", lo que no podía significar un servicio a tiempo completo, explica el actual alcalde, Paco Gómez (PSPV).

Del contrato 'puente' al tribunal contractual

En noviembre de 2024 se acabó el contrato 'puente' y hasta el día de hoy la misma empresa seguía prestando el servicio, aunque sin acuerdo formal. Cuando se inició de nuevo el proceso, se publicaron pliegos y se licitó y adjudicó el servicio en junio de 2025. Así lo anunció el gobierno de PP, Veïns y Vox, en el gobierno hasta ese mismo mes (cuando un movimiento sorpresivo de Vox en el pleno de relevo de alcaldía dio la vara de mando al PSPV), pero sin comunicar que "la adjudicación podía ser susceptible de recurso". Y eso es lo que ocurrió. La empresa que tenía el contrato 'puente' recurrió la adjudicación, a favor de otra mercantil, y consiguió que no se pudiera formalizar el acuerdo y seguir dando el servicio.

Hasta hoy, cuando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha dado luz verde a la adjudicación que hizo el consistorio y ha puesto fin al conflicto administrativo que arrastraba un servicio irregular de transporte público en Massamagrell.