Mislata impulsará la conmemoración del Centenario de la Falla Creu i Mislata
El ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Falla Creu i Mislata para apoyar la celebración del Centenario de su fundación (1926–2026), siendo la más veterana de la ciudad
Con este acuerdo, el consistorio reafirma su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones culturales, en particular las Fallas, un festejo profundamente arraigado a la identidad festiva de Mislata. El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha destacado que “las Fallas son una seña de identidad de nuestra ciudad, y el Centenario de la Falla Creu i Mislata es un acontecimiento que trasciende lo festivo: es historia, patrimonio y orgullo de nuestra manera de participar en las fiestas valencianas”.
El convenio contempla la colaboración institucional y económica del Ayuntamiento para la organización del programa de actos conmemorativos, así como la difusión de las actividades, que van desde una gala de homenaje a su historia hasta la instalación de placas conmemorativas en los emplazamientos donde, a lo largo del último siglo, se han plantado los monumentos.
Por su parte, la comisión fallera se compromete a coordinar y ejecutar junto al consistorio un calendario de eventos culturales, festivos y participativos que proyectarán la relevancia de este aniversario tanto a nivel local como en el conjunto del mundo fallero.
La Falla Creu i Mislata, fundada en 1926, ha sido testigo y protagonista de la evolución de la fiesta fallera en la ciudad durante un siglo. La celebración de su centenario supondrá un revulsivo social y cultural para Mislata, reforzando el papel de las Fallas como motor de convivencia, participación ciudadana y dinamización cultural.
El Ayuntamiento de Mislata, con el objetivo de poner en valor esta importante efeméride, se ha comprometido a colaborar en la organización de los eventos mediante un convenio económico especial, reforzando así la unión entre el consistorio y la comisión fallera que celebra San José en el barrio más histórico de Mislata desde el pasado siglo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
- Un ciberataque ruso obliga a desactivar el riego automático del jardín del Turia