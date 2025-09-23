Mislata impulsará la conmemoración del Centenario de la Falla Creu i Mislata

Con este acuerdo, el consistorio reafirma su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones culturales, en particular las Fallas, un festejo profundamente arraigado a la identidad festiva de Mislata. El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha destacado que “las Fallas son una seña de identidad de nuestra ciudad, y el Centenario de la Falla Creu i Mislata es un acontecimiento que trasciende lo festivo: es historia, patrimonio y orgullo de nuestra manera de participar en las fiestas valencianas”.

El convenio contempla la colaboración institucional y económica del Ayuntamiento para la organización del programa de actos conmemorativos, así como la difusión de las actividades, que van desde una gala de homenaje a su historia hasta la instalación de placas conmemorativas en los emplazamientos donde, a lo largo del último siglo, se han plantado los monumentos.

Por su parte, la comisión fallera se compromete a coordinar y ejecutar junto al consistorio un calendario de eventos culturales, festivos y participativos que proyectarán la relevancia de este aniversario tanto a nivel local como en el conjunto del mundo fallero.

La Falla Creu i Mislata, fundada en 1926, ha sido testigo y protagonista de la evolución de la fiesta fallera en la ciudad durante un siglo. La celebración de su centenario supondrá un revulsivo social y cultural para Mislata, reforzando el papel de las Fallas como motor de convivencia, participación ciudadana y dinamización cultural.

El Ayuntamiento de Mislata, con el objetivo de poner en valor esta importante efeméride, se ha comprometido a colaborar en la organización de los eventos mediante un convenio económico especial, reforzando así la unión entre el consistorio y la comisión fallera que celebra San José en el barrio más histórico de Mislata desde el pasado siglo.