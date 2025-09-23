Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mislata impulsará la conmemoración del Centenario de la Falla Creu i Mislata

El ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Falla Creu i Mislata para apoyar la celebración del Centenario de su fundación (1926–2026), siendo la más veterana de la ciudad

El alcalde con el presidente de la comisión

El alcalde con el presidente de la comisión / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Con este acuerdo, el consistorio reafirma su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones culturales, en particular las Fallas, un festejo profundamente arraigado a la identidad festiva de Mislata. El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha destacado que “las Fallas son una seña de identidad de nuestra ciudad, y el Centenario de la Falla Creu i Mislata es un acontecimiento que trasciende lo festivo: es historia, patrimonio y orgullo de nuestra manera de participar en las fiestas valencianas”.

El convenio contempla la colaboración institucional y económica del Ayuntamiento para la organización del programa de actos conmemorativos, así como la difusión de las actividades, que van desde una gala de homenaje a su historia hasta la instalación de placas conmemorativas en los emplazamientos donde, a lo largo del último siglo, se han plantado los monumentos.

Por su parte, la comisión fallera se compromete a coordinar y ejecutar junto al consistorio un calendario de eventos culturales, festivos y participativos que proyectarán la relevancia de este aniversario tanto a nivel local como en el conjunto del mundo fallero.

La Falla Creu i Mislata, fundada en 1926, ha sido testigo y protagonista de la evolución de la fiesta fallera en la ciudad durante un siglo. La celebración de su centenario supondrá un revulsivo social y cultural para Mislata, reforzando el papel de las Fallas como motor de convivencia, participación ciudadana y dinamización cultural.

El Ayuntamiento de Mislata, con el objetivo de poner en valor esta importante efeméride, se ha comprometido a colaborar en la organización de los eventos mediante un convenio económico especial, reforzando así la unión entre el consistorio y la comisión fallera que celebra San José en el barrio más histórico de Mislata desde el pasado siglo.

