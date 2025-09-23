Un muro y un paso peatonal para proteger las casas junto al barranco en Picanya

La terrible dana que azotó la comarca de l'Horta Sud el 29 de octubre y que destruyó el entorno de los barrancos, llevándose casas enteras por delante, ha hecho reflexionar sobre el urbanismo que debe emplearse en la reconstrucción. Al menos así lo está haciendo Picanya, uno de los más afectados por el desbordamiento del barranco del Poyo, que ha optado por construir un muro de contención en la zona del barranco entre la calle del Sol y la calle Valencia, acompañado de un paseo ciclopeatonal, con zona ajardinada, que sirve de parapeto a las casas en prmera línea del cauce.

El Ayuntamiento de Picanya ha presentado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un proyecto integral por un importe de 2.849.228 euros para construir un muro de contención en el barranco del Poyo y paseo para peatones y ciclistas entre la calle del Sol y la calle València. El objetivo de la actuación es reforzar la seguridad de las casas, mejorar la circulación del agua en caso de nuevas riadas y, al mismo tiempo, generar un nuevo espacio público de uso ciudadano.

Recreación virtual del paso ciclopeatonal que proyecta Picanya. / A.P.

El proyecto busca reforzar la estructura del barranco, favorecer la permeabilidad del lecho y generar un nuevo corredor verde para peatones. Este paseo se proyecta entre la pasarela María Cambrils, una de las infraestructuras arrasadas por la riada, y el puente de la calle València también destruido el día 29. Esta intervención también supone la creación de un paseo peatonal accesible, acompañado de zonas ajardinadas, sobre la parte de atrás de los edificios de la calle Cortes Valencianas. Unos edificios que fueron gravemente amenazados en sus cimientos por la crecida del día 29 de octubre.

Financiación compartida

La memoria técnica del proyecto presentada al Ministerio de Transportes, contempla que una parte del gasto sea a cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), mientras que el resto se cubriría con el fondo de reconstrucción aprobado por el Gobierno de España después de la dana.

En este momento el proyecto está pendiente de recibir el visto bueno del Estado, por lo cual la cantidad podría ajustarse respecto al presupuesto inicial.

Adjudicadas las obras de rehabilitación del aparcamiento público de la Avda. Sanchis Guarner La mesa de contratación del Ayuntamiento de Picanya adjudicó las obras de rehabilitación integral del aparcamiento público de la Avda. Sanchis Guarner. Esta instalación, situada junto al barranco, fue muy gravemente afectada por la dana del 29 de octubre y por tanto su recuperación supondrá una intervención de gran alcance con un presupuesto de 1.964.343,51€ y que incluyen todos los trabajos de recuperación de todas las instalaciones: electricidad, iluminación, puertas, protección anti-incendios, ascensores, lavabos, cargadores de vehículos eléctricos... así como a todo el trabajo de refuerzo estructural y mejoras. La previsión es iniciar las obras luego que la empresa adjudicataria haya presentado toda la documentación justificativa y tienen prevista una duración de 12 meses. Estas obras serán financiadas por el plan de recuperación del Gobierno de España, Ministerio de Política territorial y memoria democrática.

Trece proyectos presentados al Estado

La construcción del muro de contención y la pasarela ciclopeatonal está dentro de los 13 proyectos de grandes obras de reconstrucción que el Ayuntamiento de Picanya con el objetivo de "aprovechar al máximo los fondos asignados para la recuperación de nuestra localidad", que ascienden a 23.387.141 euros.

Los proyectos presentados y que se encuentran en proceso de aprobación ministerial son el centro deportivo Aqua con piscina cubierta, la renovación de parques infantiles, la sede de servicios sociales, la renovación de las calles del núcleo urbano, el nuevo local de la Policía Local, las mejoras en los polígonos industriales y la instalación de ascensores en edificios públicos municipales.