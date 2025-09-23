Paterna es la ciudad de los parques y ya superan los 70

La ciudad de Paterna ha incrementado en un 20 % el número de parques infantiles en la última década, pasando de 61 a un total de 73 áreas de juego, todas ellas renovadas y certificadas, consolidándose como una de las principales apuestas del gobierno local para el bienestar y la calidad de vida de las familias paterneras.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha explicado que "en estos diez años hemos destinado más de 3,5 millones de euros a la mejora de parques infantiles de la ciudad, de los cuales más de 2,1 millones corresponden al último Plan de Mejora que acabamos de aprobar y que va a suponer la mayor inversión de la historia en estas áreas. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad, la calidad y la accesibilidad de los espacios donde disfrutan los niños y niñas de Paterna, con zonas adaptadas a todas las edades".

Con el propósito de garantizar la confortabilidad, seguridad y sostenibilidad de estas zonas de recreo, el consistorio ha acometido en la última década actuaciones en todos los barrios de la ciudad, con una inversión global en proyectos de renovación y modernización que supera los 1,3 millones de euros.

Entre las actuaciones más destacadas de la anterior legislatura, enmarcadas en la Fase III del Plan de Parques Infantiles, figuran las intervenciones en Santa Justa y Rufina en Santa Rita, el Parque Mas del Rosari y el Parque Polideportivo Lloma Llarga.

Ahora, en el actual mandato, el ayuntamiento ha aprobado la IV fase del plan, que contempla la creación de una nueva zona de juegos infantiles en La Canyada (CEIP La Font), la renovación integral de parques en Terramelar y Campamento, así como la ampliación y modernización de áreas de gran afluencia como Parc Central, El Plantío, Cristo de la Fe, calle Benidorm de Santa Rita y calle Sant Martí en Alborgí, entre otras.

Con estas actuaciones, Paterna no solo amplía su red de parques infantiles, sino que refuerza su modelo de ciudad moderna, sostenible y pensada para las familias, donde cada barrio cuenta con espacios seguros y de calidad para el disfrute de los más pequeños.