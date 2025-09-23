Vaivén
La paternera de OT supera la primera gala y cantará por Laura Pausini
Lucía Casani superó la gala 1 cantando "La danza de las libélulas" y ahora llevará a examen una canción de la italiana
Lucía Casani ya es una 'triunfita' en toda regla. Después de salvarse con su interpretación de "La danza de las libélulas" del cantautor chileno Manuel García este lunes en la que ha sido la primera gala de Operación Triunfo 2025, la paternera cantará esta semana una canción de Laura Pausini.
La joven se preparará para la gala 2 "En cambio no", un tema del año 2008 que defenderá junto a su compañera Judit. Así se ha sabido esta tarde tras el tradicional 'reparto de temas' que sucede a los lunes, tras las galas en directo que se emiten en Prime Video. La valenciana volverá a interpretar una balada en español en esta semana.
Por su parte, la alicantina Salma de Diego, cantará esta semana junto a Olivia y Laura una canción de 1970. Será "If you could read my mind" de "Gordon Lightfood. Por su parte, Claudia Arenas, también natural de Alicante y nominada tras su actuación este lunes de "Carita triste" defenderá su puesto en la academia, que se disputa con Iván, la canción "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega.
Tres valencianas
Del total de los concursantes que de la academia, son tres las cantantes que vienen de la Comunitat Valenciana. Salma de Diego y Claudia Arenas son de Alicante y Lucía Casani, de Valencia. Las tres tienen buena sintonía y ya están viviendo toda una aventura, una que podrá cambiar sus vidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
- Un ciberataque ruso obliga a desactivar el riego automático del jardín del Turia