Vaivén

La paternera de OT supera la primera gala y cantará por Laura Pausini

Lucía Casani superó la gala 1 cantando "La danza de las libélulas" y ahora llevará a examen una canción de la italiana

La valenciana Lucía Casani, este lunes en la gala 1 de Operación Triunfo junto a su compañero Carlos.

La valenciana Lucía Casani, este lunes en la gala 1 de Operación Triunfo junto a su compañero Carlos. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Paterna

Lucía Casani ya es una 'triunfita' en toda regla. Después de salvarse con su interpretación de "La danza de las libélulas" del cantautor chileno Manuel García este lunes en la que ha sido la primera gala de Operación Triunfo 2025, la paternera cantará esta semana una canción de Laura Pausini.

La joven se preparará para la gala 2 "En cambio no", un tema del año 2008 que defenderá junto a su compañera Judit. Así se ha sabido esta tarde tras el tradicional 'reparto de temas' que sucede a los lunes, tras las galas en directo que se emiten en Prime Video. La valenciana volverá a interpretar una balada en español en esta semana.

Por su parte, la alicantina Salma de Diego, cantará esta semana junto a Olivia y Laura una canción de 1970. Será "If you could read my mind" de "Gordon Lightfood. Por su parte, Claudia Arenas, también natural de Alicante y nominada tras su actuación este lunes de "Carita triste" defenderá su puesto en la academia, que se disputa con Iván, la canción "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega.

Tres valencianas

Del total de los concursantes que de la academia, son tres las cantantes que vienen de la Comunitat ValencianaSalma de Diego y Claudia Arenas son de Alicante y Lucía Casani, de Valencia. Las tres tienen buena sintonía y ya están viviendo toda una aventura, una que podrá cambiar sus vidas.

