El PP recula y retira la moción de condena al concejal del PSOE de Moncada

Marcha atrás del grupo popular en la Diputación de Valencia. El PP ha decidido retirar del orden del día del pleno de este martes, la moción con la que pretendía condenar la pelea protagonizada por el concejal socialista de Moncada Martín Pérez durante las fiestas patronales. Fuentes populares defienden que la iniciativa presentada no busca la mejora de los municipios, una de las prioridades de la corporación provincial.

Tal como avanzó este diario, El Partido Popular de la Diputación de València registró una moción para condenar y pedir la dimisión de Martín Pérez por su trifulca con un grupo de jóvenes durante una discomóvil de las fiestas patronales de la localidad. Los populares argumentaban que «existen grabaciones de vídeo en las que se aprecia la realización de gestos y cortes de manga desde el escenario, para, acto seguido, dar un salto con una patada dirigida a los jóvenes». En este sentido, apuntaban que «no es la primera ocasión que este concejal actual de manera poco ejemplar. Se trata de una conducta reiterada que deja en muy mal lugar al Ayuntamiento de Moncada y no responde a una conducta ejemplar que se le presupone a un representante público municial».

Por tanto, el documento firmado por la diputada Reme Mazzolari se planteaba al pleno provincial, «condenar públicamente toda forma de violencia en actos festivos y espectáculos públicos, reafirmando el compromiso de la Diputació de València con la convivencia, el respeto y la seguridad». También «rechazar la conducta de Martín Pérez» por su «supuesta agresión», instando al propio regidor a presentar su dimisión inmediata de todos los cargos y responsabilidades públicas.

Condenas unipersonales

En cambio, este martes, el PP de la diputación retiraba la moción del orden del día del pleno. Preguntado por los motivos, fuentes del grupo popular defendían que la finalidad de la moción no repercutía en la mejora de un municipio o del conjunto de las localidades de la provincia, y por tanto, se había acordado su retirada. En este sentido, fuentes del grupo socialista revelan que el portavoz del PSPV, en una conversación informal tras conocer por la prensa de la presentación de la iniciativa contra Martín Pérez, le recordó a la portavoz popular que las mociones de condena o reprobación unipersonales no tienen cabida en la corporación provincial desde hace años.

Cabe recordar que la oposición de Moncada, formada por el PP, Ciudadanos y Vox (diez ediles de la coporación municipal) ya solicitaron la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la polémica pelea del concejal de Moncada. Durante la sesión plenaria, que de momento sin fecha, pretende reprobar al regidor de Seguridad Ciudadana por su conducta y solicitarán su dimisión de todos sus cargos. Así, durante el pleno también instarán a la alcaldía (que ostenta la socialista Amparo Orts,pareja de Martín Pérez) a retirar las delegaciones en Fiestas y Seguridad Ciudadana; así como acordar su cese como jefe de la agrupación de Protección Civil y comunicar a la asociación de agrupaciones de este ente la reprobación de Pérez en el pleno.