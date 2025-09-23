Retraso en los Cercanías por una avería en las barreras de Alfafar

Una nueva avería en las barreras del paso a nivel de Alfafar está provocando retrasos en los trenes de Cercanías de la Línea C1 y C2, desde primer ahora de la mañana. Los técnicos de Adif trabajan ya en solucionar el problema, que mantiene desprotegido el paso a nivel con más número de fallecimientos. La Policía Local de Alfafar también se ha acercado hasta la zona, para controlar el paso de peatones y de vehículos.

Se desconoce de momento si ha sido el golpe de la barrera con un vehículo lo que ha provocado la avería. Una práctica muy habitual, debido a la falta de paciencia de conductores que muchas veces deben esperar más de diez minutos con las barreras bajadas, ante la intensa circulación de trenes, más de 200 diarios.

Ha sido a las 9 horas de la mañana cuando desde Renfe han anunciado a través de su página web a los usuarios que se podrían producir retrasos en la línea C1, de València a Gandia y en la línea C2 de València -Moixent, en ambas direcciones. De hecho, el tren de las 9.10 horas, en dirección Gandia, ya ha sufrido un retraso a su salida. "Se pueden producir retrasos y detenciones en la línea. Paso a nivel desprotegido en Alfafar. Técnicos trabajan para solucionarlos, seguiremos informando", rezaba el comunicado de Renfe.

Segunda avería en quince días

Es la segunda avería que se produce este mes, la primera fue el 3 de septiembre, y fue denunciada por los vecinos de la zona que integran la plataforma por el soterramiento de Alafar-Sedaví-Beneússer. "Es insufrible lo que tenemos que padecer a diario! Más de 40 años de continuas averías, accidentes,y desgracias! Qué más tiene que ocurrir para que se soterre de una vez por todas Óscar Puente", señala el colectivo en sus redes sociales, dirigido al Ministro de Transporte, tras conocer la avería de hoy, que de nuevo pone en entredicho la seguridad de la existencia de este paso a nivel tan peligroso,en una zona urbana con una alta densidad de población.