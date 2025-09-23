Roban el bombo de una charanga de Quart tras una despedida en la Patacona

"¿Dónde estará mi bombo, que me lo robaron?", no es una versión de la canción de Manolo Escobar, sino lo que le ha pasado realmente a Rubén, integrante de la charanga Xaranga Tocant-ho tot (THT) , este pasado sábado. Este grupo de amigos y músicos de Quart de Poblet acudieron al paseo marítimo de la playa de la Patacona, en Alboraia, contratados para amenizar una despedida de soltero.

Una vez finalizado su trabajo, decidieron irse a cenar y, para ello, dejaron el bombo y otros instrumentos en dos coches aparcados en la calle Blasco Ibáñez de la Patacona, en la zona de la playa. Después de la cena, vinieron las copas, y por eso decidieron dejar los coches aparcados, y volver a Quart de Poblet en el coche de otro amigo que no había consumido alcohol.

La sorpresa se la llevaron cuando acudieron a la mañana siguiente, a primera hora, a por el coche, y vieron que estaban los cristales rotos. "A mi me rompieron el cristal pequeño de la parte de atrás, y accedieron a la puerta. Me han quitado el bombo y también unas gafas de sol", señal Rubén. Su compañero de charanga, por fortuna, decidió llevarse la trompeta esa noche y no dejarla en el coche, aunque a él le rompieron dos ventanas del vehículo y le sustrajeron algunas prendas de ropa de la charanga y otros enseres.

El bombo sustraído. / L-EMV

Denuncia a la Policía Nacional

Ambos, al descubrir el robo, llamaron a la Policía Local de Alboraia, que les remitió a la Policía Nacional de Quart de Poblet, donde ha presentado la denuncia. Para Rubén, más que por el valor económico, "me duele a nivel sentimental, porque tenía ese bombo hace 17 años, era un poco más grande de lo normal,y se había convertido en el emblema de la charanga. Además, si quieren venderlo, tienen que retirar las pegatinas y pintarlo de nuevo, y apenas van a tener margen de ganancia, no entiendo por qué lo han hecho", confiesa.

Es por eso que en la charanga tienen la esperanza de poder recuperarlo, aunque van a tener que comprar otro nuevo para no perder los bolos para los que han sido contratados.