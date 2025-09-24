Un visor web para consultar "municipio a municipio" las actuaciones de la dana

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha reunido esta mañana con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana en el Castell d'Alaquàs. En el encuentro, Torres ha presentado un visor web que permitirá a la ciudadanía conocer, municipio a municipio, cuáles son las inversiones y la acciones que el Gobierno de España ha desplegado y seguirá desplegando en las zonas dañadas.

Torres ha explicado que el visor web, que se ha desarrollado a través del Comisionado para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, es, sobre todo, una “herramienta de transparencia y comunicación” que puede usarse de forma “fácil e intuitiva” y que quiere ser de utilidad a la ciudadanía.

El ministro ha señalado que se podrán consultar los datos de manera general y disgregada. Así, ha indicado que, por ejemplo, se podrá ver el dato total de inversiones por municipio. “Las tres localidades con más fondos procedentes del Gobierno de España son Paiporta, con 700 millones de euros de inversión; Catarroja, con 598 millones; y Algemesí con 570 millones”, ha detallado Torres.

Financiación "inédita" de la reconstrucción

Víctor Torres ha detallado en la reunión que "el Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones de euros para ayudas y reconstrucciónde las zonas afectadas por la dana, de los que ya han abonado 6.345 millones de euros". Con respecto a los fondos dependientes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la reconstrucción o acondicionamiento de infraestructuras municipales y las vías provinciales, se activaron, en enero de 2025, 1.745 millones de euros, que fueron ingresados en las cuentas corrientes de los municipios de manera inmediata. "Se trata de la primera vez que se ha financiado el 100% de la reconstrucción de estas infraestructuras locales tras una catástrofe natural, dado que en otras catástrofes como el de Lorca o La Palma la partida que asumía el estado era del 50 % y el otro 50 % era aportado por las administraciones locales", manifiesta.

Así, estos fondos "inéditos" estarán disponibles de manera pública para toda la población en un mismo sitio web que recogerá todas las actuaciones de los diferentes municipios.