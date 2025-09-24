La agricultura ecológica se recupera: "La mayoría ha ampliado su oferta"

La dana que asoló la provincia de València el pasado 29 de octubre tuvo un gran impacto sobre numerosos sectores económicos que vieron fuertemente alterada su actividad económica y todavía a día de hoy tratan de recuperar la normalidad.

Uno de los sectores más damnificados fue el agrícola, que vio cómo la riada arrasó con miles de cultivos y destrozó numerosas cosechas. Según un informe publicado por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), se estima que existen 30.729 hectáreas de cultivo ecológico que sufrieron algún tipo de daño como consecuencia de la dana.

«La afectación era muy importante y ha sido muy costoso retomar la actividad, pero, por suerte, tan solo se han retirado un 3 % de los productores», reconoció Vicente Faro, presidente del CAECV.

Un total de 242 empresas con certificación ecológica de la Comunitat Valenciana se encuentran en municipios afectados por la dana -un 52 % sobre el total de las compañías en la provincia de Valencia- y 1.413 productores agrícolas desarrollaban su actividad en municipios afectados -equivalente al 67 % de productores sobre la provincia de Valencia-.

En este punto, los municipios con un mayor número de productores afectados fueron Requena (517), Camporrobles (143) y Caudete de las Fuentes (110).

«Muchos de los operadores se han tenido que endeudar para poder seguir hacia adelante y están haciendo frente a ello con créditos», advirtió Faro.

Con todo, el presidente del CAECV se mostró optimista respecto al futuro de la agricultura ecológica de la zona en el medio y largo plazo. «La gente se está recuperando. La mayoría de los productores ha seguido hacia adelante e, incluso, ha ampliado su oferta», apuntó Faro.

Por otro lado, el presidente del CAECV se mostró satisfecho por la evolución de la agricultura ecológica en la Comunitat Valenciana en los últimos años y resaltó que la media de edad entre los productores ecológicos es notablemente inferior respecto a la agricultura tradicional -50 años frente a 64-. Además, apuntó que cerca de un tercio de estos son mujeres.

«Quien se anime a hacer agricultura ecológica por el dinero, mejor que se vaya. Tienes que tener una mirada larga y pensar de otra forma. Nosotros trabajamos fundamentalmente en la mejora del suelo, algo que requiere tiempo antes de obtener reusltados. Hay que pensar en hacer agricultura sin dejar un impacto», subrayó.

Por último, Faro instó a la administración pública a facilitar que la agricultura ecológica legue a toda la comunidad -colegios, hospitales...- a través de la compra pública. «Queremos algo que sea sostenible para el futuro», reiteró.