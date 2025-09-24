Los alcaldes de la dana piden "agilidad" al ministro Ángel Víctor Torres en su visita a Alaquàs

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, se ha reunido esta mañana en Alaquàs con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana para dar cuenta de las inversiones del Gobierno de España y conocer las necesidades específicas de cada localidad. El encuentro también ha servido para presentar un visor web con el que la ciudadanía podrá conocer las acciones e inversiones del Gobierno municipio a municipio. "Hoy es un día para ver cómo avanza la reconstrucción, con una partida de 1.745 millones de euros que el Gobierno ha aportado al 100 % para infraestructuras municipales".

El ministro, acompañado por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, por Zulima Pérez, comisionada especial del Gobierno para la dana, y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha aprovechado la reunión para visitar algunos de los municipios más afectados. Así, a primera hora de la mañana han estado en Paiporta que, según ha expresado, "desde el Gobierno han llegado 700 millones de euros, de los cuales 20 millones se adelantaron para destinarlos a obras de emergencias". Después de la reunión, ubicada en el histórico Castell, irán a Sedaví para comprobar el estado de las obras que Tragsa ya ha iniciado en la localidad.

Asimismo, Víctor Torres también preside la Comisión interministerial de la dana y afirma que ya han ejecutado y trasladado 6 mil millones de euros a la Comunitat Valenciana entre los diferentes ministerios "y que seguiremos aportando desde el Gobierno de España 6 mil millones más y todo aquello que también viene de otras administraciones". "Este es el camino a seguir cuando estamos muy cerca del primer aniversario del dramático 29 de octubre y seguiremos trabajando para mejorar la situación y aliviar el dolor de las familias desde las administraciones públicas".

Más celeridad y ampliación de plazos

En esta cita, los alcaldes piden al ministro "más agilidad" para avanzar en la reconstrucción. "Este proceso es más lento de lo que pensábamos y queremos pedirle al mistro estar acompañados por el ministerio y por las instituciones hasta el último momento, no solo durante este periodo", ha expresado Toni Saura, alcalde de Alaquàs. José Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat Horta Sud coincide en que "la reconstrucción no es lo rápida que desearíamos todos debido al procedimiento de ejecución de las memorias de los proyectos".

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, expresa que van a pedir "que se agilice al máximo todos los procedimientos para que toda la ayuda que nos han dado se materialice". "Han pasado más de diez meses y lo que la ciudadanía espera es que la recuperación sea completa, tanto en el ámbito privado de las viviendas como en las infraestructuras públicas", manifiesta el alcalde, que también manifiesta que todos los alcaldes "tienen la dificultad de digerir y ser capaces de ejecutar estas actuaciones". La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha indicado que "el 70 % del municipio está para reconstruir" y también reclama ese "impulso", además de una ampliación del plazo para presentar las memorias, que hasta ahora es en febrero: "nos hace falta más tiempo para acabar de desarrollar todos los proyectos, incluso algunos que pueden ser más pequeños pero importantes para el pueblo".

Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol, también ha acudido a la cita en la que ha explicado que su municipio ha delegado todas las obras en Tragsa "y tenemos una demora importante, así que hoy requerimos celeridad en este trámite porque a fecha de febrero tienen que estar todas las memorias acabadas y todavía no tenemos ninguna de ellas finalizadas".

Por su parte, Ángel Víctor Torres ha declarado que "la celeridad ha sido tal que ya se han ingresado los 1.745 millones de euros que se han ingresado a todos los municipios a través de sus cajas únicas, algo que no tiene precedentes. Hasta ahora, en catástrofes como la de Lorca o La Palma, la partida que asumía el estado era del 50 %, el otro 50 % era aportado por las administraciones locales, en el caso de la Comunitat Valenciana hemos hecho un esfuerzo extra para poner el 100 % de los fondos que ya se han transferido y están en disposición de los ayuntamientos, además de poner a disposición a la empresa pública Tragsa para recortar los plazos administrativos".

Por último, el ministro ha respondido a Carlos Mazón sobre una declaración que expresó en el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana en la que aseguró que el gobierno "solo había dado el 17 % de ayudas" y que "está solo en la reconstrucción": "el gobierno ya ha movilizado 6 mil millones de euros, así que no se de dónde saca los números el 'president' de la Generalitat, debería reconocer el esfuerzo que están haciendo administraciones como el Gobierno de España. Y no lo digo yo, lo dicen los funcionarios que son los que dan fe pública de las transferencias de todas las administraciones", según Torres.