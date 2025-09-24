Aldaia instala compuertas anti riadas en el barranco de la Saleta

Aldaia quiere estar lo más protegido posible ante posibles riadas. El consistorio tiene claro que no puede pasar por el mismo "calvario" que el pasado 29 de octubre cuando la dana arrasó con todo y se cobró vidas humanas, y a la espera del proyecto del desvío del barranco de La Saleta, ha decidido desarrollar un plan de choque anti riadas, íntegramente financiado con fondos municipales.

Este plan de choque consiste en la instalación de compuertas en el barranco de la Saleta, que actúen como dique. No solo sustituir las que fueron arrancadas por la fuerte avenida de agua el 29 de octubre, sino también colocarlas en otros lugares que a priori pueden ser susceptibles de sufrir los efectos de otro desbordamiento. Además de las compuertas, que ya han comenzado a instalarse este miércoles, en las próximas semanas también se procederá a rebajar el nivel de cuota del barranco de La Saleta en su parte central, para que aumente el caudal de agua que pueda contener.

Guillermo Luján supervisa la instalación de compuertas. / A.A.

Así lo ha anunciado el propio alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, durante su asistencia al Castell d'Alaquàs, donde ha sido recibido, junto con el resto de alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la dana, por el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Estamos hoy mismo poniendo a prueba el sistema de compuertas. Hasta ahora hemos tenido que utilizar diques de arena para evitar el desbordamiento, pero ya tenemos las compuertas, que además hemos instalado en lugares nuevos, que consideramos que vana a necesitar protección ante posibles danas" , señala el primer edil, quien tiene como prioridad proteger a la ciudadanía lo máximo posible.

Antes de acudir a Alaquàs, Luján ha supervisado la instalación de compuertas que se está llevando a cabo a lo largo de la mañana de este miércoles.

"Este plan de choque, es nuestra medida municipal para evitar que la próxima dana tenga la menos efectos posibles, no solo poniendo las compuertas, sino que en las próximas semanas afrontaremos una primera fase de rebajar el nivel del caudal del barranco, para conseguir que en octubre o noviembre estemos lo mayor protegidos posibles", todas estas medidas, apunta, a espensas de la obra "que es la más importante y va a ser relevante, como es el desvío de la Saleta".