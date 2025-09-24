Asaltan la sede del PSPV de Torrent

El PSPV de Torrent ha denunciando el asalto a su sede durante la pasada madrugada. Según han explicado fuentes socialistas, los hechos ya han sido denunciados ante la Policía Nacional.

El cuartel general de los socialistas torrentinos se encuentra en la Plaça de la Llibertat, en un bajo rodeado de edificios residenciales y a escasos metros de los juzgados. Según ha informado el PSPV, durante la pasada madrugada se forzó la persiana y unos desconocidos entraron en local. Por el momento, han contabilizado el robo de un televisor y algún objeto menor, a la espera de un recuento más específico de daños.

En este sentido, han apuntado que se ha formalizado la pertinente denuncia y estaban a la espera de la llegada de la Policía Científica para tomar huellas. "Seguiremos defendiendo siempre nuestros valores democráticos y el respeto a la convivencia", han afirmado desde el PSPV.

Daños en la persiana de entrada a la sede del PP de Torrent / L_EMV

En 2022, la sede del Partido Popular de Torrent fue asaltada pero en aquella ocasión los autores no se llevaron nada de valor. La Policía Nacional tomó huellas de la entrada del local, situado al inicio de Padre Méndez, una calle muy transitada.