Cabanes: "Estamos volcados en rescatar empresas y mantener empleos"

«L’Horta Sud tiene un origen agrícola, que ha definido gran parte de nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestro paisaje; un paisaje que evolucionó con la industrialización y el crecimiento urbano. Esta comarca ha representado históricamente un porcentaje significativo del Producto Interior Bruto (PIB)». Así inició José Francisco Cabanes, presidente de la Mancomunitat Horta Sud y alcalde de Sedaví, su discurso de bienvenida en la primera edición del foro Más que Empresas, celebrado en la sede de la organización, ubicada en la ciudad de Torrent.

Este encuentro informativo, el primero que realiza Levante-EMV en l’Horta Sud desde la riada, forma parte de una serie de charlas y debates que cuentan con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y que recorrerán durante los próximos meses todas las comarcas en las que esta cabecera cuenta con delegación propia.

Reconstrucción

El objetivo del encuentro no era otro que el de conocer en qué punto se encuentra la reconstrucción, once meses después de la riada que se llevó a su paso miles de casas, negocios y recuerdos en un día que cambió de la noche a la mañana la realidad de la comarca. Una comarca que busca fórmulas y políticas que le permitan recuperar la normalidad que este fatídico suceso les arrebató abruptamente.

El sector servicios ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos 30 años. Antes de vivir su episodio más negro, l’Horta Sud contaba con un total de 12.000 empresas, así como numerosos comercios y servicios en los 20 pueblos que la integran. Todo esto cambió radicalmente tras la catástrofe del pasado 29 de octubre, provocando un impacto gigante en este tejido económico. Hasta el mes de julio «empresas, negocios y familias recibieron 2.300 millones de euros en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros correspondientes a 150.000 reclamaciones. Estos datos arrojan una idea de la magnitud de los daños sufridos», agregó al alcalde de Sedaví.

Más allá de las cuantiosas pérdidas materiales, el presidente de la Mancomunitat Horta Sud mostró su preocupación por cómo ha afectado la dana a la población a menos de dos meses de cumplirse un año de la tragedia, en especial por los «sectores más vulnerables y al tejido productivo».

Por otra parte, destacó el papel que viene desarrollando la Mancomunitat Horta Sud como institución que coordina el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud, en el que empresariado, sindicatos y demás organizaciones tratan de impulsar un empleo de calidad. Haciendo alusión al escenario laboral tras la dana, Cabanes resaltó que ahora más que nunca, están «volcados en rescatar empresas para mantener el mayor número de puestos de trabajo».

El presidente de la Mancomunitat Horta Sud quiso dejar patente que, aunque la dana ha causado grandes estragos en el territorio y la vida de sus habitantes, se recuperará y saldrá adelante: «La comarca volverá a ser la potencia cultural, económica y social que era», pero para ello son necesarios «planes importantes y serios para fomentar los negocios y políticas activas de empleo y de formación alienadas con las necesidades del mercado», enumeró José F. Cabanes.

Formación

Con respecto a la recuperación progresiva del territorio, las ayudas que los ayuntamientos de l’Horta Sud recibieron por parte del Gobierno para destinarlas a reconstruir infraestructuras municipales, cerca de 1.000 millones de euros, son también una oportunidad para estimular la economía y el empleo. Además de las subvenciones, «hace falta que se forme a la gente en determinadas profesiones, en oficios tradicionales y trabajos que requieren cierta especialización, que ahora van a ser más necesarios que nunca» afirmó Cabanes.

También quiso agradecer la oportunidad de contar con espacios como este foro, en el que poder poner en valor al sector y realizar un análisis profundo de su realidad once meses después de sufrir el duro envite de la riada.