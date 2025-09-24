Compromís per Paterna propone un Plan Director de Recuperación Municipal del Patrimonio

Compromís per Paterna ha presentado una moción para la creación de un Plan Director Municipal de Recuperación del Patrimonio, una herramienta técnica y estratégica destinada a garantizar la conservación, la gestión integral y la puesta en valor del conjunto patrimonial de Paterna, desde sus bienes arqueológicos y arquitectónicos hasta el patrimonio inmaterial y natural.

La portavoz de Compromís, Carmen Gayá, ha explicado que “Paterna es un pueblo con una riqueza patrimonial inmensa, con elementos tan emblemáticos como la Torre y las cuevas, el Calvario, el Palacio Condal o la misma Cordà, pero también con un largo catálogo de bienes de relevancia local, espacios naturales y elementos históricos que necesitan una planificación clara para ser preservados y difundidos”.

Gayá ha insistido en la necesidad de este instrumento, “lo que tenemos ahora es un listado de bienes, pero nos falta una estrategia global que marque prioridades, establezca diagnósticos y fije qué actuaciones hay que emprender para recuperar nuestro patrimonio. El Plan Director es fundamental para ordenar, proteger y compartir con la ciudadanía toda esta riqueza que nos identifica como pueblo”.

La moción presentada por Compromís contempla, entre otras medidas, la recopilación y mejora de la información sobre los bienes, la definición de sus valores patrimoniales, la redacción de un programa de recuperación y musealización, y la apertura de un proceso de colaboración con otras administraciones y con la ciudadanía.

En palabras de la portavoz de la formación, “no se trata solo de conservar piedras o documentos antiguos, sino de dar vida a nuestro patrimonio, conectarlo con la educación, la cultura y el turismo, y convertirlo en una palanca de proyección de Paterna como referente de turismo cultural y de calidad”.

Compromís ha anunciado que trasladará la moción a las entidades culturales, asociaciones vecinales y juntas de barrio para sumar complicidades y hacer partícipe a toda la sociedad paternera de esta iniciativa de futuro.