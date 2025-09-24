El coste de derribar el edificio en ruinas de Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ya tiene perfilada la hoja de ruta para acometer el derribo del edificio declarado en ruina por los graves daños sufridos por la dana. La finca sufrió un incendio el pasado domingo en una de sus plantas, y el consistorio ha agilizado los trámites para su demolición cuanto antes. La previsión es en unas semanas.

Uno de los aspectos que está sobre la mesa de los técnicos es el coste de demoler los cinco bloques de 40 pisos, situados en la confluencia de los barrancos del Poyo y de l’Horteta. En una primera estimación, el cálculo de los trabajos de derribo se sitúa en el medio millón de euros. La cifra es ligeramente superior a los 450.000 euros que el consistorio tiene presupuestados para derribar los 45 inmuebles repartidos por distintos puntos del municipio y que han sido declarados en ruina como consecuencia de la dana.

Sin dinero del Estado para derribar

En este sentido, el medio millón de euros será asumido por las arcas municipales. Pese a que el consistorio recibió 114 millones delGobierno de España para afrontar la reconstrucción, dicho montante no está contemplado que se emplee para trabajos de demolición. Realmente, cuando se declara en ruina una casa o un edificio, como es el caso, el coste del derribo corresponde al propietario. En esta situación concreta tras la catástrofe de la dana, es el consistorio el que ha decidido afrontar el dispendio.

Ajuntament de Torrent

Al gasto económico, el consistorio suma el administrativo. El departamento técnico torrentino ha tenido que enfrentarse a una maraña administrativa. Cada una de las cuarenta viviendas tenía casuísticas diferentes en cuanto a la propiedad a la que notificar el derribo: propietarios particulares, bancos, herederos varios y hasta algunos ilocalizables. Pese a todo, el ayuntamiento dispone ya de hasta cuatro informes (Policía, arquitecto, técnicos municipales y la univerisidad) que alertan del estado de ruina y del peligro que supone.

Como informó en su día este diario, el edificio declarado en ruina se encuentra en las calles Maestro Fortea y Mas del Jutge y conformado por cinco bloques con un total de cuarenta viviendas. La noche de 24 de octubre decenas de vecinos tuvieron que ser desalojados por el impacto del caudal de agua que descendía por los barrancos del Poyo y l’Horteta. Tras la barrancada, los residentes pudieron volver a sus casas, pero el 12 de noviembre el consistorio, en base a un informe del arquitecto, decretaba la ruina del edificio y el desalojo a todo el vecindario. El consistorio dispone de hasta cuatro informes que avalan el derribo pero está a la espera del quinto y definitivo para que la alcaldesa firme el decreto para su demolición