El coste de derribar el edificio en ruinas de Torrent
El consistorio no podrá destinar a la ejecución partidas del gobierno para la reconstrucción
El Ayuntamiento de Torrent ya tiene perfilada la hoja de ruta para acometer el derribo del edificio declarado en ruina por los graves daños sufridos por la dana. La finca sufrió un incendio el pasado domingo en una de sus plantas, y el consistorio ha agilizado los trámites para su demolición cuanto antes. La previsión es en unas semanas.
Uno de los aspectos que está sobre la mesa de los técnicos es el coste de demoler los cinco bloques de 40 pisos, situados en la confluencia de los barrancos del Poyo y de l’Horteta. En una primera estimación, el cálculo de los trabajos de derribo se sitúa en el medio millón de euros. La cifra es ligeramente superior a los 450.000 euros que el consistorio tiene presupuestados para derribar los 45 inmuebles repartidos por distintos puntos del municipio y que han sido declarados en ruina como consecuencia de la dana.
Sin dinero del Estado para derribar
En este sentido, el medio millón de euros será asumido por las arcas municipales. Pese a que el consistorio recibió 114 millones delGobierno de España para afrontar la reconstrucción, dicho montante no está contemplado que se emplee para trabajos de demolición. Realmente, cuando se declara en ruina una casa o un edificio, como es el caso, el coste del derribo corresponde al propietario. En esta situación concreta tras la catástrofe de la dana, es el consistorio el que ha decidido afrontar el dispendio.
Al gasto económico, el consistorio suma el administrativo. El departamento técnico torrentino ha tenido que enfrentarse a una maraña administrativa. Cada una de las cuarenta viviendas tenía casuísticas diferentes en cuanto a la propiedad a la que notificar el derribo: propietarios particulares, bancos, herederos varios y hasta algunos ilocalizables. Pese a todo, el ayuntamiento dispone ya de hasta cuatro informes (Policía, arquitecto, técnicos municipales y la univerisidad) que alertan del estado de ruina y del peligro que supone.
Como informó en su día este diario, el edificio declarado en ruina se encuentra en las calles Maestro Fortea y Mas del Jutge y conformado por cinco bloques con un total de cuarenta viviendas. La noche de 24 de octubre decenas de vecinos tuvieron que ser desalojados por el impacto del caudal de agua que descendía por los barrancos del Poyo y l’Horteta. Tras la barrancada, los residentes pudieron volver a sus casas, pero el 12 de noviembre el consistorio, en base a un informe del arquitecto, decretaba la ruina del edificio y el desalojo a todo el vecindario. El consistorio dispone de hasta cuatro informes que avalan el derribo pero está a la espera del quinto y definitivo para que la alcaldesa firme el decreto para su demolición
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda