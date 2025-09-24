La periodista Laura Sena, la asociación Cada y la deportista Aitana Gómez, premios Castell d'Alaquàs

Alaquàs conmemorará un año más la festividad del 9 de octubre con la celebración de una nueva edición de los Premios Castell de Alaquàs que tendrán lugar el martes 7 de octubre a las 19:30 horas en el Castell de Alaquàs, una iniciativa del Ayuntamiento de Alaquàs para premiar el esfuerzo y el trabajo de la ciudadanía en el arte, la ciencia y las humanidades.

El jurado de los premios ha decidido galardonar en esta decimotercera edición a la periodista Laura Sena, en la categoría de Artes, la Asociación de Comerciantes de Alaquàs CAdA, en la modalidad de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento y a la deportista Aitana Gómez Palacios en la categoría de Humanidades y Deportes, Ciencias Sociales y Solidaridad.

Laura Sena, en el Castell d'Alaquàs. / José Aleixandre

Laura Sena acredita una larga trayectoria dedicada a Alaquàs a través del periodismo. Muchas de sus noticias aparecidas en los diarios Las Provincias o Levante-EMV han provocado el interés en otros medios. El proceso de expropiación del Castell de Alaquàs no hubiera sido posible entre otros, sin el apoyo de la ciudadanía y el movimiento asociativo y el apoyo de las noticias e informaciones que Laura Sena publicó. La periodista ha dedicado muchísimas horas de su tiempo al movimiento asociativo del pueblo, ayudando a organizar actas, promoviéndolos o haciendo de presentadora y dinamizadora, siempre de forma altruista. Hay que destacar su presentación encarnando a una Úrsula de Aguilar moderna en la sinfonía “La Fulla de Malva”, que encargó y estrenó la Unión Musical de Alaquàs con motivo del centenario de la protección del Castell. Cada vez que el Ayuntamiento de Alaquàs ha requerido su colaboración para presentar un acto o hacer aportaciones, siempre ha respondido de forma afirmativa y gratuita. Toda esa sensibilidad patrimonial e histórica se puso de manifiesto con la dana del pasado 29 de octubre, cuando, a través de la Mancomunitat de l'Horta Sud de la cual es coordinadora intermunicipal, impulsó, posibilitar y participar en dos proyectos de trascendència como son “Salvem les fotos”, de la Universitat de València, y el proyecto de Patrimonios Personales, de la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) además de coordinar todas las acciones alrededor de la catástrofe. Fundadora y directiva de Cor de Vila, directiva de El Cullerot, socia de la Unión Musical de Alaquàs, de Quaderns d’Investigació de Alaquàs, impulsora del movimiento Un Torrent de Dones, de la asociación Dones Esmorzadores, ha recibido también varios premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria como el pasodoble que le dedicó la Unión Musical de Alaquàs o el premio CAdA Extraordinario 2019.

Apoyo al comercio

La Asociación de Comerciantes de Alaquàs CAdA, con casi 40 años de historia, es una de las entidades con más repercusión a nivel social del municipio. Su aportación a nivel comercial y económico la hacen una pieza clave e imprescindible en Alaquàs en el fomento del consumo local y de proximidad, siendo uno de los principales motores económicos del municipio. Destaca por transmitir una imagen de calidad y profesional y es altamente valorada por toda la población. Un proyecto común que aglutina más de 150 comercios que mantienen una excelente relación y de apoyo con la corporación municipal, asociaciones y entidades colaboradores, no solo locales sino a nivel comarcal y autonómico. Destacan por su carácter luchador e implicado y por la puesta en marcha de iniciativas punteras y únicas que premian constantemente la fidelidad y la confianza de la ciudadanía. Todos estos motivos así como su esfuerzo y compromiso para ofrecer un comercio atractivo a las vecinas y vecinos de Alaquàs, afrontar los retos actuales y las demandas de la ciudadanía desde la proximidad y la profesionalidad hacen que sea merecedora de este prestigioso galardón tan relevante para Alaquàs.

La deportista Aitana Gómez. / A.A.

Aitana Gómez Palacios es una deportista destacada que con tan solo 16 años ha logrado importantes éxitos a nivel autonómico y nacional en halterofilia, deporte que practica desde los 13 años. Este año ha conseguido el título de Campeona de los Juegos Deportivos celebrados en Alzira. A nivel nacional ha quedado tercera clasificada en el sub17 y 11ª clasificada en el campeonato europeo. El año pasado se proclamó también campeona de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, siendo la primera clasificada en sub 15, sub 17 y junior. Se proclamó también Subcampeona sub 15, quinta clasificada júnior, novena clasificada sub17 y séptima clasificada en la Copa España sub15, competición para la cual solo se clasifican las 10 mejores marcas de España de todas las categorías. El año 2023 quedó también Campeona de los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana y a nivel nacional segunda clasificada sub 15 y quinta clasificada sub 17. El año 2022, su primer año de competición, fue también Campeona de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, quinta clasificada sub 15 y séptima clasificada sub 17. Por todos estos méritos, el Ayuntamiento de Alaquàs la recibió el año pasado para reconocer su trabajo y esfuerzo.

El objetivo de estos premios es reconocer las actividades realizadas por los alaquasers y alaquaseres que hayan tenido especial relevancia y trascendencia. Los galardones se dividen en tres categorías: Artes, que engloba todas las disciplinas artísticas, literarias, pictóricas, dramatúrgicas y musicales; Ciencia y tecnología, Emprendedor y Humanidades y Deportes, Ciencias Sociales y Solidaridad.