La Escuela Infantil Ninos de Quart de Poblet arranca el curso con todas sus plazas ocupadas

La Escuela Infantil Municipal Ninos de Quart de Poblet ha comenzado el curso 2025-2026 con todas sus plazas ocupadas, consolidándose de esta manera como uno de los centros de referencia de la localidad. Con motivo del inicio de curso, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, y la concejala de Educación, Consue Campos, han realizado una visita a la Escuela Municipal para dar la bienvenida a los más pequeños y conocer de primera mano el desarrollo de las primeras semanas de curso entre los alumnos y alumnas.

El centro cuenta con un equipo profesional formado por 13 educadoras, una psicopedagoga, una cocinera y una directora. Su proyecto pedagógico se centra en el respeto a los ritmos de cada uno de los y las menores, el desarrollo de la autonomía, la gestión de las emociones y la estimulación de la curiosidad y la creatividad desde los primeros años de vida.

Escoleta Ninos en Quart. / A.Q.P.

El inicio de curso, especialmente sensible para las familias que por primera vez dejan a sus hijos e hijas en la escuela, se acompaña con un periodo de adaptación gradual durante el mes de septiembre. Este proceso favorece la confianza y la seguridad de los niños y niñas, al tiempo que fortalece el vínculo entre las familias y el equipo educativo.

Compromiso institucional

Con motivo del inicio de curso, se ha trasladado al centro el firme compromiso institucional por el cual el ayuntamiento asumirá íntegramente los costes no cubiertos por la Conselleria de Educación, lo que supone una inversión de 74.150,70 euros, con el objetivo de asegurar la gratuidad real de la escolarización para todas las familias.

De esta forma, quedan fuera de la financiación autonómica partidas imprescindibles para el desarrollo integral del proyecto educativo, como los servicios de orientación, coordinación pedagógica o actividades complementarias. Estos conceptos suponían hasta ahora un coste añadido de 50,10 euros mensuales por familia. La decisión del Ayuntamiento de asumirlos evita que las familias tengan que hacer frente a este gasto y permite mantener la calidad educativa en la escoleta municipal.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Quart de Poblet no solo garantiza la gratuidad de la educación infantil de primer ciclo, sino que también reafirma su compromiso con una etapa clave en el desarrollo de la infancia. La decisión responde a la voluntad de apoyar a las familias, eliminar barreras económicas y asegurar que la calidad del servicio educativo se mantenga en todo momento.

El patio de la escoleta Ninos. / A.Q.P.

La alcaldesa Cristina Mora subraya que la escoleta municipal no es únicamente un recurso educativo, sino también un espacio de transformación social que, en colaboración con las familias, contribuye a la igualdad de oportunidades y al desarrollo pleno de la infancia.

“Con esta medida, garantizamos que ningún niño o niña quede excluido por motivos económicos y que todas las familias puedan disfrutar de una educación pública de calidad desde los primeros años de vida”.

Instalaciones de calidad

Las instalaciones del centro están diseñadas para ofrecer un entorno estimulante. Todas las aulas cuentan con salida directa al patio y se han equipado con materiales respetuosos como la madera y reciclados. El centro dispone además de una cocina propia, un huerto escolar, una sala de psicomotricidad y un espacio de luz negra, que permiten un desarrollo integral de las capacidades de los más pequeños.

El patio está organizado en diferentes zonas, con paneles de estimulación sensorial y juegos adaptados a cada etapa, favoreciendo tanto el juego libre como el desarrollo psicomotor.

Por todo ello, el Ayuntamiento reafirma su compromiso absoluto con la escuela infantil, con las familias matriculadas en la escuela y con la educación de calidad de 0 a 3 años.