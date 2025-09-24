El ministro Torres recorre las estancias del Castell d'Alaquàs

El ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha interesado por los grafitis del siglo XV del Castell d’Alaquàs. Lo ha hecho aprovechando la reunión que ha mantenido con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana para dar cuenta de las inversiones del Gobierno de España y conocer las necesidades específicas de cada localidad. El ministro ha recibido de manos del alcalde de Alaquàs, Toni Saura, y la concejal de Cultura, Marta Murciano, un libro que recoge una investigación de Rafa Roca, colaborador de Levante-EMV.