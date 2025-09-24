Paterna limita los pisos turísticos a las plantas bajas

El Ayuntamiento de Paterna está elaborando una normativa municipal nueva que pondrá negro sobre blanco las limitaciones a los pisos turísticos en el municipio de ahora en adelante. El objetivo es continuar protegiendo la vivienda frente a la especulación y esta nueva normativa solo dejará ubicar este tipo de vivienda en plantas bajas.

El consistorio ya hizo un movimiento en este sentido el verano del año pasado, al percibir la tendencia creciente en la ciudad de València y otros pueblos del área metropolitana de convertir plantas bajas en pisos turísticos y transformar viviendas residenciales en cobijo para visitantes. En su momento, el ayuntamiento impulsó una moratoria en la que suspendió las licencias para la implantación de este tipo de servicios durante dos años y hasta que se elaborara una normativa y en eso están ahora.

Regulación municipal

Con el objetivo de llevar a cabo un mayor control sobre el fenómeno del turismo residencial, el consistorio paternero ha regulado de forma expresa la protección de la vivienda en todos los barrios de la ciudad y está elaborando una nueva normativa municipal.

Este nuevo ordenamiento incluirá, además de la prohibición de edificios exclusivos de apartamentos turísticos, la autorización expresa y vinculante de la comunidad de propietarios, las plazas de aparcamiento obligatorias y contemplará la limitación a planta baja para evitar las molestias a los vecinos.

Respecto a la suspensión de las licencias, el primer edil, Juan Antonio Sagredo, ha precisado que "aunque en aquel momento (julio 2024) Paterna no contaba con una avalancha de solicitudes para transformar viviendas en bajos comerciales, decidimos suspender la concesión de licencias para viviendas y pisos turísticos y realizar un estudio con el objetivo de analizar la implantación de estos alojamientos creando un marco regulatorio específico local para seguir garantizando un derecho básico de la ciudadanía como es la vivienda".