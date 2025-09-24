El Piló de Burjassot lleva la tradición autóctona a la campaña “València és música”
La Entitat C
ultural Valenciana El Piló de Burjassot celebró el pasado sábado al atardecer, en sus instalaciones, una nueva edición de la campaña de subvenciones a agrupaciones musicales “València és música”, que anualmente, con la colaboración de los ayuntamientos, patrocina la Diputación de València con el propósito de “promocionar y difundir el patrimonio musical de la Comunitat Valenciana”.
El encuentro tuvo como grandes protagonistas dos de las secciones artísticas de El Piló como son la Rondalla y la Escola y Grup de Danses, que regalaron al respetable “una cuidada muestra del movimiento y el sonido de una tradición que continúa viva y se proyecta hacia el futuro”.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La plaza de La Rambleta llevará el nombre de Lorena Palau
- Directo: Familiares y víctimas de la dana se concentran a las puertas de las Corts y piden la dimisión de Mazón
- Cambio en la reivindicación de la Cruz gigante del Garbí
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Iberdrola avisó a la Generalitat de que declaraba su 'situación de alerta' el día antes de la dana
- El último milagro de Cavadas