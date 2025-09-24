El Piló de Burjassot lleva la tradición autóctona a la campaña “València és música”

La Entitat C

El Grup de Danses de El Piló durante la velada. / Vicent Ruiz Sancho

ultural Valenciana El Piló de Burjassot celebró el pasado sábado al atardecer, en sus instalaciones, una nueva edición de la campaña de subvenciones a agrupaciones musicales “València és música”, que anualmente, con la colaboración de los ayuntamientos, patrocina la Diputación de València con el propósito de “promocionar y difundir el patrimonio musical de la Comunitat Valenciana”.

El encuentro tuvo como grandes protagonistas dos de las secciones artísticas de El Piló como son la Rondalla y la Escola y Grup de Danses, que regalaron al respetable “una cuidada muestra del movimiento y el sonido de una tradición que continúa viva y se proyecta hacia el futuro”.