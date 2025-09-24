El comité de expertos que valoró el contrato de prensa de Torrent se niega a declarar en la comisión de investigación

La comisión de investigación de los contratos dana en Torrent retomaba este miércoles sus sesiones, tras un parón por las vacaciones estivales. La sesión de esta mañana estaba enfocada a continuar con la investigación de la adjudicación del contrato de prensa, que pese a ser anterior a la dana, fue aprobada en pleno su inclusión.

Sin embargo, la sesión no ha podido celebrarse con normalidad ya que los miembros del comité de expertos de la mesa de contratación citados para seguir esclareciendo los hechos, han declinado comparecer acogiéndose a su derecho de no declarar. Algo que ha sido denunciado por el PSPV, que considera que el gobierno formado por PP y Vox está obstaculizando el proceso.

En concreto, estaban citados tanto quienes renunciaron a formar parte del Comité (Elías Durán, Juan Antonio Delgado y Juan Ivars) como quienes finalmente lo integraron (Sergio Castellote, Josep Vicent Zaragoza y Julián León). Todos han declinado comparecer.

El concejal socialista y presidente de la Comisión, Eduardo Gómez, ha advertido que “sin información completa, no se puede esclarecer nada” y también ha reclamado al gobierno local de PP-Vox, encabezado por Amparo Folgado, que facilite toda la información y que actúe con lealtad institucional y deje de obstaculizar la labor de una comisión que responde al interés general de la ciudadanía.

"Presiones políticas"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha recordado que las declaraciones recientes del exportavoz del PP, José Maroto, revelan que el contrato de comunicación institucional estuvo marcado por “presiones políticas” y “anomalías en el proceso de adjudicación”. Campos ha afirmado que “las declaraciones de Maroto no dejan lugar a dudas de que la forma de gobernar de la Sra. Folgado se fundamenta en la opacidad, el amiguismo y el postureo. Que un contrato de comunicación institucional, que es algo muy serio, esté marcado por presiones políticas y que haya sospechas de injerencias en el nombramiento y en las decisiones del comité de expertos, demuestra el deterioro ético del actual gobierno de PP-Vox en Torrent”.

Levante-EMV

De esta manera, desde el grupo socialista advierten que la ciudadanía se ve privada de unos testimonios que podían "ser claves en la investigación de un contrato que señala directamente al que fuera jefe de prensa de la alcaldesa del PP, José González, como responsable del mismo -pese a las advertencias de la abogada del ayuntamiento, que desaconsejó su participación por falta de idoneidad- y a la propia Amparo Folgado, ya que como el propio Maroto afirmó, era conocedora de todo", concluyen.