Torrent conmemorará el día de la Policía Local con un acto de homenaje

El Ayuntamiento de Torrent ultima los preparativos para la celebración del día de la Policía Local, una jornada de especial relevancia en el calendario institucional en la que se rinde homenaje a la labor de los agentes que velan por la seguridad, la convivencia y la protección de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. La ceremonia reunirá a representantes institucionales, autoridades civiles y militares, asociaciones y sociedad torrentina, para reconocer el esfuerzo, la entrega y la vocación de servicio público de la Policía Local de Torrent.

Durante el acto se entregarán felicitaciones, metopas de agradecimiento y medallas al mérito policial en sus diferentes categorías, tanto a agentes en activo como a efectivos jubilados recientemente, en reconocimiento a sus años de dedicación.

Efectivos de la UME tras la dana actuando en Torrent. / L-EMV

Se pondrá en valor el trabajo de los policías que han protagonizado intervenciones destacadas en el último año, así como el compromiso de quienes, con veinte y treinta años de servicio, representan un ejemplo de constancia y profesionalidad. También recibirán distinciones aquellos efectivos que han demostrado un valor excepcional en situaciones de emergencia y rescate. Asimismo, se rendirá homenaje a los agentes jubilados en el último año, como muestra de gratitud por toda una vida de servicio al municipio.

En el acto también se pondrá en valor la entrega y dedicación de los propios efectivos y entidades de Torrent. La ciudad agradecerá y reconocerá, del mismo modo, el esfuerzo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torrent, la implicación de Cruz Roja, la profesionalidad del Parque de Bomberos de Torrent, la colaboración de la Secretaría General del Pleno y el trabajo de empresas locales que hicieron posible el restablecimiento de la normalidad tras la dana.

Agradecimiento tras la dana

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el reconocimiento a todos los efectivos de fuera de Torrent que, de manera generosa, solidaria y sin solicitarlo, se desplazaron hasta la ciudad tras la dana de octubre de 2024.

Entre ellos se encuentran miembros de Protección Civil de distintas localidades, efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, agentes y voluntarios de Andraitx (Mallorca), Córdoba, de Villarobledo, de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), de Ciudad Real, Policía Local de Palma de Mallorca, Villarobledo (Albacete), incluso rescatadores profesionales ‘Los Topos Aztecas’ de México. Cuerpos locales de otras ciudades e incluso entidades y asociaciones que aportaron medios humanos y materiales para colaborar en las labores de búsqueda, rescate, asistencia y apoyo logístico.

La alcaldesa, en nombre de toda la ciudad, trasladará un mensaje de gratitud sincera e infinita a quienes no dudaron en tender una mano en los momentos más difíciles. La alcaldesa ha adelantado que “Torrent nunca olvidará la ayuda recibida. Su entrega y generosidad forman ya parte de la memoria colectiva de nuestra ciudad y de la historia de este cuerpo de Policía Local. Fueron la esperanza y el apoyo que tanto necesitábamos”, ha adelantado Folgado.