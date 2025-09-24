Torrent homenajea a sus mayores con una semana llena de actividades culturales, lúdicas y saludables

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, presenta la Semana del Mayor 2025, una cita anual que reconoce la trayectoria y la aportación de las personas mayores a la vida de la ciudad. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, vecinos y vecinas podrán disfrutar de una agenda variada con propuestas culturales, deportivas y de convivencia que fomentan el envejecimiento activo y la participación ciudadana.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destaca que “la Semana del Mayor es un homenaje sincero a quienes han construido la ciudad que hoy disfrutamos. Nuestros mayores son memoria viva, ejemplo de esfuerzo y motor de la vida comunitaria. Esta programación variada y participativa es una forma de agradecerles todo lo que han aportado y siguen aportando a Torrent”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, subraya que “queremos que las personas mayores de Torrent se sientan protagonistas y disfruten de actividades pensadas para su bienestar: cultura, deporte, convivencia y diversión. Cada propuesta, desde la marcha cívica hasta el cine fórum o el desfile de moda, está diseñada para reforzar la amistad y la participación”.

Programa completo

La programación arranca el lunes 29 de septiembre a las 11 horas en el Centro Virgen del Olivar con la inauguración oficial y la apertura de la Exposición de Arte y Creatividad de los centros de mayores, a cargo del concejal de Servicios Sociales, Arturo García. A las 19:00 h, la Agrupación Musical Els Majors de l’Horta Sud ofrecerá un concierto en la Sala Mariano Puig Yago del local de la UMT.

Actividades de la Semana del Mayor. / A. T.

El martes 30 de septiembre se propone una visita cultural al Museo de Historia de Valencia, con salida a las 9:45 h desde la Plaça Corts Valencianes. A las 17. horas, el grupo de teatro El Olivar representará la obra Una bruja muy bruja en el salón de actos del Ayuntamiento.

El miércoles 1 de octubre se celebrará la tradicional Marcha Cívica, que partirá a las 10 horas desde la Fuente de las Ranas hasta el ficus, con la participación de la alcaldesa, el concejal de Servicios Sociales y la corporación municipal. En este emblemático punto se pronunciarán los discursos institucionales antes de regresar al Centro Virgen del Olivar, donde se disparará una mascletà y se ofrecerá un aperitivo. La jornada continuará con el cine fórum “La hora del café” y la proyección del cortometraje Viejos (16 horas), para culminar con un animado desfile de moda a las 18.30 horas en la Plaza Mayor, organizado por Peluquería Loli, con reparto de horchata y fartons.

El jueves 2 de octubre habrá desayuno cultural en la cafetería del centro de mayores Bellido (9.30 horas), seguido de la charla “Els Nostres Carrers” a cargo de Boro Císcar (10.30 horas).

La semana concluirá el viernes 3 de octubre con una masterclass de pilates y almuerzo saludable a las 9.15 horas en la Plaza del Pintor Miró y, como colofón, el gran Dinar dels Majors en el Ágora del Parc Central a las 14 horas. Allí, la alcaldesa dirigirá unas palabras de agradecimiento antes de la comida, que finalizará con la entrega de premios y un fin de fiesta amenizado por Play Radio. Para recoger los tickets, deberán informarse en los Centros de Mayores.