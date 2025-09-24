Torrent homenajea a sus mayores con una semana llena de actividades culturales, lúdicas y saludables
Una programación del 29 de septiembre al 3 de octubre que incluye marcha cívica, conciertos, teatro, talleres de salud y un gran almuerzo de convivencia
El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, presenta la Semana del Mayor 2025, una cita anual que reconoce la trayectoria y la aportación de las personas mayores a la vida de la ciudad. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, vecinos y vecinas podrán disfrutar de una agenda variada con propuestas culturales, deportivas y de convivencia que fomentan el envejecimiento activo y la participación ciudadana.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destaca que “la Semana del Mayor es un homenaje sincero a quienes han construido la ciudad que hoy disfrutamos. Nuestros mayores son memoria viva, ejemplo de esfuerzo y motor de la vida comunitaria. Esta programación variada y participativa es una forma de agradecerles todo lo que han aportado y siguen aportando a Torrent”.
Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, subraya que “queremos que las personas mayores de Torrent se sientan protagonistas y disfruten de actividades pensadas para su bienestar: cultura, deporte, convivencia y diversión. Cada propuesta, desde la marcha cívica hasta el cine fórum o el desfile de moda, está diseñada para reforzar la amistad y la participación”.
Programa completo
La programación arranca el lunes 29 de septiembre a las 11 horas en el Centro Virgen del Olivar con la inauguración oficial y la apertura de la Exposición de Arte y Creatividad de los centros de mayores, a cargo del concejal de Servicios Sociales, Arturo García. A las 19:00 h, la Agrupación Musical Els Majors de l’Horta Sud ofrecerá un concierto en la Sala Mariano Puig Yago del local de la UMT.
El martes 30 de septiembre se propone una visita cultural al Museo de Historia de Valencia, con salida a las 9:45 h desde la Plaça Corts Valencianes. A las 17. horas, el grupo de teatro El Olivar representará la obra Una bruja muy bruja en el salón de actos del Ayuntamiento.
El miércoles 1 de octubre se celebrará la tradicional Marcha Cívica, que partirá a las 10 horas desde la Fuente de las Ranas hasta el ficus, con la participación de la alcaldesa, el concejal de Servicios Sociales y la corporación municipal. En este emblemático punto se pronunciarán los discursos institucionales antes de regresar al Centro Virgen del Olivar, donde se disparará una mascletà y se ofrecerá un aperitivo. La jornada continuará con el cine fórum “La hora del café” y la proyección del cortometraje Viejos (16 horas), para culminar con un animado desfile de moda a las 18.30 horas en la Plaza Mayor, organizado por Peluquería Loli, con reparto de horchata y fartons.
El jueves 2 de octubre habrá desayuno cultural en la cafetería del centro de mayores Bellido (9.30 horas), seguido de la charla “Els Nostres Carrers” a cargo de Boro Císcar (10.30 horas).
La semana concluirá el viernes 3 de octubre con una masterclass de pilates y almuerzo saludable a las 9.15 horas en la Plaza del Pintor Miró y, como colofón, el gran Dinar dels Majors en el Ágora del Parc Central a las 14 horas. Allí, la alcaldesa dirigirá unas palabras de agradecimiento antes de la comida, que finalizará con la entrega de premios y un fin de fiesta amenizado por Play Radio. Para recoger los tickets, deberán informarse en los Centros de Mayores.
