Los 20 municipios afectados por la dana en l'Horta Sud crean un protocolo ante emergencias climáticas

Los veinte municipios afectados por la dana de l'Horta Sud se han unido para establecer una estrategia común de cara a garantizar la seguridad de la ciudadanía ante posibles catástrofes climatológicas, como la que arrasó la comarca el pasado 29 de octubre. Son conscientes de que para evitar las consecuencias de otra dana, es necesario tener una respuesta rápida ante las alertas de emergencias.

Para establecer una estrategia de actuación común, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha acogido una reunión de coordinación junto con los 20 municipios de la comarca para avanzar en la elaboración de un protocolo conjunto de emergencias ante fenómenos meteorológicos adversos.

Entre los asistentes el alcalde de Albal, Beniparrell, Aldaia o Picanya y la alcaldesa de Catarroja. / A.A.

El objetivo es que de este proceso resultará un manual común con recomendaciones prácticas que permitirá dar una respuesta más eficaz y coordinada y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Entre los ponentes estuvo presente el comisario de la Policía Local de Alfafar, explicó todo el trabajo que desde nuestro municipio se viene desarrollando para la preparación de un protocolo general para toda la comarca.

Además de representantes de las fuerzas de seguridad, también estuvieron representados los ayuntamientos de los municipios. Destacó la presencia del alcalde de Picanya, Pepe Almenar, el de Albal, José Miguel Ferris, el de Aldaia, Guillermo Luján, o el de Beniparrell Voro Masaroca, así como la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.