Bartolomé Nofuentes, el impulsor del G4 que ha caído en el ostracismo

La marcha del concejal socialista de Quart de Poblet Bartolomé Nofuentes de la primera línea de la política municipal en esta localidad de l'Horta Sud, después de haber desempeñado diversas responsabilidades de gobierno durante 26 años, supone también el adiós de "uno de los grandes fontaneros del PSPV-PSOE" en la comarca y en la federación valenciana.

Nofuentes, creador de la plataforma Socialistas 3.0. en la que sigue siendo su principal cabeza visible en la actualidad, ha estado presente en la mayor parte de las negociaciones y pugnas internas de su partido, desde hace casi tres décadas, tanto en los congresos comarcales como de País y federales.

Su primera irrupción en clave local fue cuando se produjo el relevo, también abrupto de Ramón Segarra, el histórico alcalde de Quart, en favor de Carmen Martínez, quien ha ocupado la alcaldía desde 1999 y hasta 2023. La agrupación local socialista era entonces ciscarista en su mayor parte y había un tercio de militantes, que Nofuentes galvanizó bajo el liderazgo de Antoni Asunción. El asuncionista Nofuentes junto a un amplio porcentaje de ciscaristas, más un grupo de partidarios de Izquierda Socialista, y el ala minoritaria lermista, encabezada por Adolfo Gadea, conformaron la mayoría necesaria para aupar a Carmen Martínez, que después ganó diversas elecciones municipales con mayoría absoluta ,y se confirmó como uno de los referentes del municipalismo valenciano.

Nofuentes ha sido desde 1999 un clásico de la política local y provincial pues fue secretario general de PSPV de Quart entre 1999 y 2011, y sigue siendo hoy el presidente del colectivo local. Además, de diputado provincial, entre 2011 y 2019, ha figurado en la candidatura municipal socialista en 7 ocasiones desde 1999 a 2023, ocupando el número 2 en tres ocasiones y el 4, en cuatro ocasiones. Siempre al lado de Carmen Martínez, como su hombre de confianza en el ayuntamiento y en el partido, Nofuentes ha sido teniente de alcalde en Quart y ocupado y gestionado áreas como hacienda, urbanismo, policía y, por supuesto, proyectos europeos, campo en el que ahora se va a centrar tras presentar su dimisión. Entre otras razones, porque la actual alcaldesa socialista Cristina Mora le ha retirado la concejalía de urbanismo y lo ha sacado de la Junta de Gobierno, por pérdida de confianza y por sus diferencias con el actual gobierno municipal, de su partido.

Entre enero de 2021 y agosto de 2023, fue Asesor Especial para Asuntos Europeos de Ximo Puig, president del Consell, y en las últimas elecciones generales, de julio de 2023, era el octavo por la candidatura de València al Congreso, la misma que acabó situando a Carmen Martínez como diputada en la Cámara Baja y a Pedro Sánchez como presidente.

Pero como se ha dicho, a lo largo de estos 26 años, Nofuentes ha participado de diversos momentos claves en la historia del PSPV y del PSOE. Un hito fundamental fue la creación del denominado G4, el grupo formado por 4 alcaldes: Carmen Martínez (Quart de Poblet), José Enrique Aguar (Benetússer), Josep Santamaría (Xirivella) y Jorge Alarte (Alaquàs). Este grupo de presión, en el buen sentido de la palabra, acabó dando lugar al 'alartismo', que entronizó a Alarte en la secretaría general del PSPV entre 2008 y 2012, y a Carmen Martínez, en la secretaría general de la provincia de València. El dirigente de Quart estuvo en ese equipo de Alarte durante todo ese tiempo y junto a Aguar y Santamaría -de filiación lermista- fue el ideológo y mayor activista del G4.

Tras la dimisión de Antoni Asunción, los asuncionistas, como el propio Nofuentes reconoce en un libro publicado recientemente por el historiador Pedro Gascón sobre los 100 años de la agrupación socialista de Quart, se quedan huérfanos, y entonces una parte crean Socialistas 3.0. Bajo esta corriente, Nofuentes ha influido en los procesos congresuales y en la confección de las listas, siempre teniendo a Martínez como referente en clave autonómica y con otra mirada puesta en lo que pasaba en Ferraz y en la política nacional.

Entre otras 'pugnas' más recientes, en 2019, el dirigente andaluz pactó con Carlos González Bielsa, convertir en presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud a Eva Sanz, alcaldesa socialista de Benetússer, en detrimento de Guillermo Luján, el alcalde de Aldaia. El 3.0. dio su apoyo al grupo de Bielsa para apartar al candidato ciscarista. Al final se impuso Eva Sanz por la mínima que estuvo en el cargo hasta 2021, cuando en virtud de este pacto con el 3.0., Sanz cedió el cargo a Josep Cabanes, el alcalde de Sedaví, y auténtico candidato del 3.0. Desde 2023, Cabanes sigue en la presidencia de la Mancomunitat esta vez ya sin ningún tipo de oposición.

Y llegamos a la elección del cargo de Secretario General de la Provincia de València en marzo de 2025. Tanto Carmen Martínez como Bartolomé Nofuentes apostaron por Robert Raga, el alcalde de Riba-roja, otro exdirigente de la FSP-UGT, y con pedigrí lermista. Además su término municipal toca con Quart de Poblet. En frente estaba el alcalde de Mislata Carlos Fernández Bielsa, quien nunca ha tenido una conexión fluida con Martínez ni con Nofuentes. Bielsa ganó por la mínima y fallaron las predicciones de Nofuentes. El abalismo y los alcaldes y alcaldesas de la dana apostaron por Bielsa en detrimento de Raga. Las diferencias propias de vecinos, entre los limítrofes Quart y Mislata, siguen agrandándose en materia política. Nofuentes formó parte del grupo negociador en nombre de Raga y tuvo que vérselas con Rafa García, el alcalde de Burjassot, que representaba a Bielsa. Los de Quart se sintieron defraudados por lo que les ofrecía Bielsa, sin embargo, el alcalde de Mislata, repescó a última hora a Cristina Mora, la actual alcaldesa, para su ejecutiva, lo que empezó a sembrar parte del conflicto que viven hoy los socialistas quarteros, divididos entre el grupo municipal y la ejecutiva local.

El apelativo de ser "el mayor fontanero del partido" nunca le ha molestado, según confiesa en el libro ya citado. Desde luego, se lo ha ganado, como se puede comprobar.