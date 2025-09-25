Catarroja refuerza la seguridad ciudadana con drones y nuevos agentes en la Policía Local

El Ayuntamiento de Catarroja ha dado un paso más en su compromiso con la seguridad ciudadana, incorporando nuevos medios tecnológicos y humanos al servicio de la Policía Local.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado: “Así, damos un paso adelante en nuestro compromiso con la seguridad ciudadana. Queremos que Catarroja sea un municipio preparado, moderno y capaz de responder con rapidez ante cualquier situación de emergencia. Supone más protección, más cercanía y más tranquilidad para nuestros vecinos y vecinas.”

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de dos drones de última generación que permitirán actuar con mayor eficacia en situaciones de emergencia, tareas de vigilancia y control del entorno urbano y rural.

Estos dispositivos aéreos no tripulados están equipados con sistemas de visión avanzada, cámaras térmicas, zoom de gran alcance y una autonomía suficiente para desarrollar operaciones de búsqueda y rescate, supervisión de grandes eventos, evaluación de daños tras fenómenos meteorológicos adversos o vigilancia en zonas de difícil acceso. Asimismo, se cuenta con modelos más ligeros y versátiles para intervenciones rápidas en entornos urbanos.

“La dana ha evidenciado la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que mejoren la capacidad de respuesta de los servicios municipales ante situaciones de riesgo o emergencia”, explica la primera edil.

Incorporació policies locals. Regidora Seguretat Ciutadana Marta Galdón, alcaldessa Lorena Silvent, regidora RRHH Beatriz Sierra / A.C.

Además de su uso en emergencias, estos drones contribuirán a reforzar otras áreas de actuación como la vigilancia medioambiental, la detección de vertidos ilegales, el control de comportamientos incívicos y la prevención de robos en zonas agrícolas.

Un grupo de agentes de la Policía Local está recibiendo formación especializada, conforme a la normativa vigente, para operar estos dispositivos con todas las garantías legales y técnicas.

Está previsto que se utilicen por primera vez durante las Fiestas Mayores de Catarroja, concretamente en uno de los conciertos más multitudinarios, como parte del dispositivo especial de seguridad, mejorando la supervisión y coordinación durante el evento.

Incorporación de 13 nuevos agentes de la Policía Local

Junto a la incorporación de esta tecnología, el Ayuntamiento de Catarroja ha dado la bienvenida a 13 nuevos agentes de Policía Local, lo que supone un refuerzo significativo de los recursos humanos destinados a la seguridad ciudadana. Esta medida permitirá una mayor presencia policial en las calles, una atención más rápida ante cualquier incidencia y una mejora en la prevención de delitos y conductas incívicas.

El acto ha tenido lugar esta mañana en el salón de Plenos del Ayuntamiento en presencia de la alcaldesa, Lorena Silvent, la concejala de Seguridad Ciudadana, Marta Galdón, la concejala de Recursos Humanos, Beatriz Sierra, y el jefe de la Policía Local, Paco Selma.

“Vuestra tarea es esencial. Es una herramienta de escucha a la ciudadanía, para prevenir pero también para garantizar la seguridad de todos y todas”, ha expresado la primera edil.

Con estas acciones, Catarroja sigue avanzando hacia un modelo de seguridad más moderno, eficiente y cercano, adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía y con capacidad para afrontar cualquier tipo de situación con mayor preparación y recursos.