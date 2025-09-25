Compromís censura la pelea del concejal de Moncada pero no pide su dimisión

Compromís Moncada se ha adelantado al pleno extraordinario de este viernes, de reprobación y solicitud de dimisión del concejal socialista, Martín Pérez Aranda, por su pelea con los asistentes a una verbena que estaban insultando a Pedro Sánchez, presentando por urgencia una moción para que se debata este jueves por la tarde en el pleno ordinario.

En dicha moción, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Compromís censura la actitud tanto de Martín Pérez, como la de los asistentes que insultaron al presidente del Gobierno, y respeta y apoya las investigaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil.

En concreto, la moción de Compromís presenta al pleno para su aprobación los siguientes acuerdos: "El Ayuntamiento de Moncada condena firmemente y rechaza el uso de la violencia verbal y física como instrumento para resolver cuestiones políticas y, en el caso concreto del Moncadance, desaprueba los insultos proferidos por un grupo del público asistente, al mismo tiempo que censura la conducta del Regidor de Fiestas el pasado 7 de septiembre". Y como segundo y último punto, "el Ayuntamiento de Moncada manifiesta su voluntad de continuar colaborando, con el máximo respeto, con la Guardia Civil, en sus diligencias orientadas a esclarecer los hechos ocurridos".

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, y el vicealcalde, Álvaro Gonzalvo. / A. M.

Ni reprueba ni pide la dimisión del concejal de Seguridad. Tan solo, consideran necesario "dejar constancia institucional" del rechazo de esta corporación municipal a los hechos ocurridos, y señalan que siempre han defendido que los cargos públicos, "deben actuar con ejemplaridad y responsabilidad, preservando en todo momento la imagen de la institución y poniendo por delante la seguridad ciudadana".

Un rechazo que, sin embargo, no se plasma en pedir la dimisión del concejal: "Presentar la dimisión es algo personal, debe ser él quien renuncia a su acta", señala el portavoz de Compromís Álvaro Gonzalvo, marcando así las distancias con la oposición, que mañana sí va a pedir la renuncia de Pérez Aranda.

Aunque Gonzalvo afirma que con esta moción solo querían reflejar su postura política "ante la petición de la ciudadanía", el que se haya presentado por carácter de urgencia a última hora ya es un indicio de que este viernes Compromís se va a alinear con sus socio de gobierno, PSPV, y va a votar en contra de la petición de dimisión y reprobación de la oposición. También, con esta propuesta de urgencia, se traslada el debate sobre la continuidad de Martín Pérez al pleno ordinario de este jueves, alejándolo de la sesión extraordinaria de este viernes, con mucha más repercusión mediática.

Acuerdo de gobierno sin peligro

Lo que está claro, y así lo ha ratificado el propio portavoz de Compromís, es que el acuerdo de gobierno con el PSPV, en que se contempla que Gonzalvo ocupe la alcaldía en el último año de legislatura, no está en peligro tras la actitud del edil y pareja de la alcaldesa Amparo Orts.

Esta moción refrenda la postura que desde siempre ha defendido el grupo valencianista, que tras los sucesos se limitaron a condenar los hechos en un escueto comunicado en el que aseguraban que "nos desmarcamos de cualquier acción violenta y continuaremos trabajando por una Moncada tolerante y con respecto". Un posicionamiento también apoyado desde el partido, ya que fue el propio Joan Baldoví , síndic de Compromís en las Corts Valencianes, quien defendió que era un asunto que debía tratar el PSPV y no entrar su formación: "Se debería plantear él mismo o su partido si debe dimitir o ser destituido, nosotros no entramos". También, fue el propio PP provincial quien decidió retirar la moción de reprobación del edil en el último pleno de la Diputación Provincial, al considerar que no era un tema propio del ente ya que la propuesta no buscaba beneficiar a los municipios en su conjunto.