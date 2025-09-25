El concejal no adscrito avala la liquidación de las cuentas 2024 de Torrent

El equipo de gobierno de Torrent del tándem PP-Vox ha sacado adelante las cuentas consolidadas del ejercicio 2024 gracias al voto de Guillermo Alonso del Real, concejal no adscrito, y exportavoz de Vox, es decir, integrante del ejecutivo durante el año de las cuentas aprobadas. PSOE y Compromís han votado en contra, en un pleno extraodrinario de poco más de 20 minutos. La Cuenta General incluye no solo las cifras del Ayuntamiento de Torrent, sino también las de sus tres organismos autónomos (Fundación Deportiva Municipal, Consell Agrari Municipal y Junta Local Fallera), así como las sociedades municipales de capital íntegramente local (Recaptació Torrent, S.A.; Nous Espais Torrent, S.A.; e IDEA’T Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu, S.A.).

Así, el resultado arroja un superávit de 17,5 millones de euros, fruto de unos ingresos reconocidos netos de 90,3 millones frente a unas obligaciones reconocidas netas de 72,8 millones; mientras el resultado consolidado del ejercicio alcanza los 12,9 millones de euros positivos, lo que supone más del 50% de mejora frente al año 2023, cuando se situó en algo más de 8,2 millonea. Además, el total del activo municipal (bienes, inversiones, tesorería y derechos de cobro) asciende a 589,5 millones de euros, manteniendo prácticamente estable el volumen patrimonial respecto a 2023; y el patrimonio neto se sitúa en 535,8 millones de euros, con un crecimiento respecto al ejercicio anterior, lo que confirma la fortaleza de las cuentas municipales.

Durante 2024 los ingresos de gestión ordinaria consolidados alcanzaron los 86,7 millones de euros, aumentando respecto a los 78,4 millones del ejercicio anterior. Este incremento se debe principalmente a la mayor llegada de transferencias y subvenciones, que pasaron de 25,6 millones en 2023 a 39,4 millones en 2024, así como a un crecimiento de las ventas y servicios prestados .Por su parte, los gastos de gestión ordinaria consolidados se mantuvieron contenidos en 76,4 millones, lo que permitió obtener un ahorro de gestión superior a 10 millones de euros.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha valorado estos resultados asegurando que “Torrent ha demostrado que es capaz de gestionar con responsabilidad, incrementando ingresos y conteniendo gastos, lo que se traduce en más recursos disponibles para invertir en la ciudad y en las familias que más lo necesitan.”

La concejala del Área de Hacienda y Promoción Económica, Sonia Roca, ha destacado que “el ahorro consolidado de casi 17 millones de euros en 2024 refleja una gestión eficaz y austera, que prioriza la eficiencia del gasto público.” En este punto, Folgado añadió que “este resultado positivo no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de toda la corporación municipal y de los trabajadores públicos que día a día velan por la buena marcha de la economía local.”

La visión opuesta de la oposición

Visión distinta es la aportó la oposición. Xavi Martí, portavoz de Compromís-EU-Podem, avanzó que su grupo había presentado trece observaciones técnicas y una lingüística. Sobre las primeras, entre otros aspectos, indicó que el documento que "debe cumplir el principio de representar la imagen fiel del consistorio", pero, "como hemos apuntado ya varios años, es necesario que se aporten las amortizaciones del inmovilizado para ver el valor real contable". Así, como ejemplos, explicó que la Fundación Deportiva Municipal cuenta con un inmovilizado 1,3 millones pero "refleja un resultado contable de 1,2. Esa cifra no es la imagen real del balance de este ente porque no se dotan las amortizaciones anuales. Por ello, el resultado sería inferior". En cuanto al idioma, afirmó que "tienen la obligación de ofrecer todo el documento en valenciano, pero hay informes, como los de IDEAT o Consell Agrari, que están en castellano".

Por su parte, Andrés Campos, portavoz socialista, enfatizó que la cuenta general, "lejos de representar un orgullo refleja una gestión carente de proyectos y ambición para Torrent, y con tendencia seguidista por la inercia del gobierno anterior". En este sentido, alertó que del superávit "los técnicos consideran que puede resultar engañoso", ya que "se intuye que no se debe a una gestión municipal sino a otras administraciones como el Gobierno de España por sus aportaciones". Por tanto, en palabras de Campos, estas cuentas "evidencian la dependencia de otras administraciones para mantener la estabilidad económica". Al mismo tiempo, lamentó la "inejecución" en los primeros diez meses del pasado año y afeó que la deuda se "reduce pero a un ritmo menor que con el PSOE".