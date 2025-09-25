Metrovalencia interrumpe la circulación entre Rafelbunyol y Museros y establece un servicio de autobús

Metrovalencia ha interrumpido temporalmente la circulación entre las estaciones de Rafelbunyol y Museros por "problemas técnicos" y ha establecido un servicio de autobús para que los viajeros puedan realizar dicho recorrido.

La circulación entre estas dos estaciones de la línea 3 de metro se ha interrumpido este jueves antes de las 12.30 horas, según ha indicado Metrovalencia en sus redes sociales.

Posteriormente, pasadas las 13.00 horas, han informado de que se ha establecido un servicio de autobús entre Rafelbunyol y Museros, que también efectúa parada en La Pobla de Farnals y Massamagrell.