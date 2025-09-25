Mislata denuncia el recorte a casi la mitad de profesorado en la escuela de adultos

El Ayuntamiento de Mislata manifiesta "su más rotundo rechazo" ante la decisión de la Conselleria de Educación de reducir el número de plazas de profesorado en la Escuela Permanente de Adultos (EPA) del municipio un 40 %. En concreto, el centro pasará de contar con 14 docentes a 8 para el curso 2025-2026, lo que supone una pérdida de más del 40 % de la plantilla y "un grave perjuicio para el alumnado y la calidad educativa". Este recorte podría afectar también al número de matriculaciones que el curso pasado superaban las 1.200, al reducirse el número de profesores y por tanto de los grupos ofertados.

La EPA de Mislata, dicen desde el consistorio, "es un pilar fundamental en la formación de personas adultas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o en búsqueda de una segunda oportunidad formativa. La drástica reducción de profesorado pone en riesgo la continuidad de numerosos programas educativos esenciales y la atención personalizada al alumnado".

Desde el ayuntamiento se exige a la Conselleria que rectifique esta medida de forma "urgente" y restituya las plazas docentes necesarias para garantizar "el correcto funcionamiento de la EPA". La reducción anunciada "no solo compromete la calidad de la enseñanza, sino que supone una falta de reconocimiento al valor que tiene la educación de adultos en la lucha contra la desigualdad, la promoción de la autonomía personal y la mejora de la empleabilidad".

Bielsa da un discurso a los alumnos y alumnas de la escuela de adultos. / L-EMV

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha declarado que "la educación de adultos es un derecho que no puede estar sujeto a recortes arbitrarios. Esta reducción de plazas supone un ataque directo a un modelo educativo que ha demostrado ser útil, inclusivo y transformador para muchas personas de nuestro municipio".