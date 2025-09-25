Paterna amplía la red de venta de la tarjeta para viajar gratis en el transporte municipal
Desde esta semana, los vecinos pueden adquirir esta tarjeta en la Casa de la Dona y en la Oficina de Atención a las Personas Mayores además de en los estancos habituales
El Ayuntamiento de Paterna ha ampliado la red de puntos de venta de las tarjetas del transporte municipal a dos nuevos espacios municipales: la Casa de la Dona y la Oficina de Atención a las Personas Mayores.
Así lo ha anunciado la teniente alcalde de Movilidad, Nuria Campos, quien ha subrayado que “con esta medida queremos acercar todavía más a la ciudadanía la posibilidad de obtener la tarjeta que da acceso a la gratuidad del transporte urbano de Paterna, un servicio que mantenemos por tercer año consecutivo y que este 2025 hemos reforzado con la puesta en marcha de 7 nuevas líneas gratuitas de autobús urbano con vehículos 100 % eléctricos, modernos y sostenibles que mejoran la conexión de toda la ciudad”.
Hasta ahora, estas tarjetas, imprescindibles para acceder a la gratuidad del servicio, se adquirían exclusivamente en los distintos estancos de la ciudad. Desde esta semana, los vecinos y vecinas también podrán comprarlas por un precio de 4,60 euros en la Casa de la Dona, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y en la Oficina de Atención a las Personas Mayores, de lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas.
"Con esta nueva medida, Paterna sigue reforzando su apuesta por una movilidad sostenible y un aumento del uso de transporte público pensando en el bienestar y la comodidad de los paterneros y paterneras para sus desplazamientos urbanos diarios", expresan.
