Paterna retira 44 colchones y 22 sofás de la vía pública en 48 horas sin aviso al servicio de recogida

El Ayuntamiento de Paterna, a través del Servicio Municipal de recogida de enseres, ha tenido que reforzar, en apenas 48 horas, su dispositivo de retirada de residuos voluminosos después de que se acumularan en la vía pública más de 12.000 kilos de enseres sin aviso previo, entre ellos 44 colchones y 22 sofás.

Así lo ha desvelado hoy el concejal de Servicios y Control de Barrios, Vicente Sánchez, quien ha apelado a la responsabilidad ciudadana y al uso correcto del teléfono municipal de recogida de enseres al mismo tiempo que ha recordado que “mantener Paterna limpia y cuidada depende también de la colaboración de todos. El respeto, la educación y la colaboración ciudadana son fundamentales para garantizar una buena convivencia”.

Servicios adicionales

Y es que durante dos días, además de los servicios de recogida ordinarios programados, se ha tenido que poner en marcha un servicio extraordinario con un camión adicional y un equipo reforzado de operarios para dar respuesta a esta situación imprevista y evitar la acumulación descontrolada de este tipo de enseres en aceras, contenedores y zonas ajardinadas de distintos barrios de Paterna.

Servicio de recogida extraordinario de enseres en Paterna. / A. P.

En este sentido, el concejal ha reiterado la importancia de avisar siempre al Servicio Municipal de Recogida a domicilio antes de depositar enseres voluminosos en la calle, recordando que este funciona de lunes a sábado a través del teléfono 96 134 16 08. Asimismo, ha animado a los vecinos a hacer uso del Ecoparque gratuito de la localidad.