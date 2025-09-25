Picassent acoge una innovada Feria del Comercio y de la Tapa

«Una nueva etapa», así define la concejala Leticia Hernandis, la novena edición de la Feria del Comercio y de la Tapa que este año centraliza su oferta en la Plaza de la Ermita, lugar donde se congregará la restauración y los escaparates del comercio local, concretamente, más de 30 expositores que desde este viernes hasta el domingo ofrecerán propuestas culinarias cargadas de tradición e innovación, y una apuesta firme por el comercio de calidad y de proximidad.

Escoger el nuevo espacio, la Ermita, más allá de ser un nuevo emplazamiento para el recinto ferial, es «consolidar el acontecimiento como imprescindible en nuestro calendario». La concejala traza objetivos de futuro, «queremos completar más si cabe en próximas ediciones toda la plaza de la Ermita y que se convierta en un gran espacio de convivencia y dinamización del comercio local».

La Feria se pondrá en marcha viernes a las siete de la tarde y a partir de ahí se complementará durante todo el fin de semana con una programación muy potente de conciertos, actuaciones teatrales y literarias, djs locales y actividades para infancia, juventud, además de cuestiones relacionadas en materia de igualdad.

En resumen, en Picassent se da cita este fin de semana un tejido comercial activo que combina comercio consolidado a la vez que otros más noveles que tienen la feria como un escaparate perfecto para darse a conocer e incluso consolidar su marca. También todas las personas que acudan podrán votar a la mejor tapa de la edición de este año. El ganador/a se dará a conocer el domingo por la tarde.

Desde este viernes la plaza de la Ermita se llenará también de actividades, talleres, música y sorpresas. El primer día ya habrá un concierto de The Zippy Zappers a las 22h y posteriormente una fiesta con un dj local. El sábado se podrá disfrutar de talleres de lettering, perfumería, alimentación saludable, meditación y el concierto de la Banda de Charli. Para el domingo los talleres serán de manualidades, shiatsu y bordados, mientras que la música correrá a cargo del grupo de rock Todo sucedió un martes a las 19h en el pabellón de la Ermita.

La concejalía de Igualdad también tendrá sus actividades en la feria con el proyecto ‘Literates’, con Marta Pereira el sábado a las 18h, y con la obra ‘Jeni, la dona que va voler salvar el món’ el domingo a las 12h.

El horario de la feria del Comercio será el viernes de 19h a 21, el sábado de 10h a 14h y de 19h a 21h y el domingo de 10h a 14h y de 19h a 21h. En cuanto a la feria de la Tapa el viernes estará operativa de 19h a 0h, el sábado de 11h a 15h y de 19h a 0h, mientras que el domingo será de 11h a 15h y de 19h a 22h. n