El PP de Silla solicita la instalación de surtidores de agua para uso exclusivo agrícola

El Partido Popular de Silla ha presentado una moción en la que pide al ayuntamiento que implemente la propuesta del Consell Local Agrari relativa a la instalación de surtidores de agua en el Camí Vell para uso agrícola exclusivamente. El grupo popular solicita que se estudien las ubicaciones más adecuadas para la instalación, garantizando tanto la accesibilidad como la seguridad en su utilización, y pide que la propuesta municipal sea aprobada por el Consell Local Agrari.

“Se trata de facilitar a los agricultores el uso adecuado y responsable de los fungicidas y plaguicidas”, explica la portavoz del PP de Silla, Cristina Antón, quien esgrime que “muchos agricultores se ven en la necesidad de abastecer las cubas mecánicas de agua de la acequia, con el riesgo que ello supone de contaminación medioambiental tanto para el ecosistema de riego tradicional como para los propios agricultores en la operación de la carga”.

En este sentido, destaca, “esta situación genera preocupación entre el sector agrícola, que reclama soluciones seguras y eficaces para el abastecimiento de agua en las tareas de campo”. Así, argumenta, “la instalación de surtidores de agua no solo mejoraría la seguridad y salubridad de las prácticas agrícolas, sino que además representaría un apoyo claro y decidido a la actividad agraria local, fundamental para la economía y la tradición de Silla”.

Cursos para el carné

En la misma línea, el PP propone en esta iniciativa, que se debatirá en el pleno ordinario de septiembre, que el consistorio promueva “la realización de cursos para la obtención del carné nivel básico que acredite a su portador como usuario profesional de productos fitosanitarios”. “Una buena formación en la práctica y manejo de los productos fitosanitarios que son utilizados en las diferentes actividades agrícolas mejoraría la seguridad tanto medioambiental como personal de todos aquellos agricultores que realizan este tipo de actividades”, defiende Antón, al tiempo que demanda la dotación presupuestaria “necesaria” para llevar a cabo estas medidas.