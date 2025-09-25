El PP de Xirivella exige al Gobierno y a la CHJ que aceleren las obras hidráulicas contra inundaciones

El Grupo Municipal Popular de Xirivella presenta una moción en el pleno municipal para exigir al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Júcar la máxima celeridad en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes, "imprescindibles para prevenir episodios de inundaciones que ponen en riesgo la seguridad, el patrimonio y la economía de los vecinos". El portavoz popular, Guillermo Garrido, ha recordado que "la tendencia climática es creciente: cada año sufrimos episodios más frecuentes e intensos, y Xirivella es un municipio especialmente vulnerable".

Desde el Partido Popular se denuncia que, según datos oficiales, en 2023 la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó "menos del 2 % de las actuaciones previstas". Una cifra que califican de inadmisible: "Cada retraso multiplica los daños y los costes, que al final siempre pagan los ciudadanos. Prevenir es mucho más barato que reparar", ha señalado Garrido.

"Las inundaciones no entienden de ideologías"

La moción incluye medidas urgentes como la construcción de presas, encauzamientos y correcciones hidrológicas previstas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, que deberían estar ejecutadas antes de 2027, así como la limpieza integral de cauces, barrancos y ramblas, cuyo mantenimiento consideran clave para reducir el riesgo inmediato.

En este sentido, Garrido ha subraya que "las inundaciones no entienden de ideologías. Nuestra obligación es proteger vidas y bienes, por eso pedimos a todas las fuerzas políticas que se sumen a esta moción. Quien vote en contra estará anteponiendo intereses partidistas a la seguridad de sus vecinos".

El portavoz popular también ha criticado la actitud de PSPV y Compromís en el Senado, al rechazar la semana pasada una propuesta para acelerar estas obras: "Es incomprensible que, después de lo vivido, se siga dando la espalda a los valencianos. En Xirivella vamos a seguir insistiendo para que se cumpla lo que ya está aprobado en los planes oficiales". La iniciativa será trasladada, además, al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.