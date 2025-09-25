Recta final para concluir la nueva pasarela que conecta el CEIP Juan XXIII de Torrent

La Generalitat Valenciana ha informado de que esta semana se están colocando las vigas de la nueva pasarela peatonal del CEIP Juan XXIII, arrasada por la dana del pasado año. Una obra muy esperada por la comunidad educativa y el vecindario, que avanza con paso firme hacia su finalización. Una obra de gran envergadura e importancia, sobre todo para los alumnos y alumnas de este colegio, pues hasta el momento tenían que dar grandes vueltas para acceder al centro educativo en autobús.

Los trabajos ya ejecutados comenzaron con la retirada de los restos de la antigua pasarela, totalmente destruida por la riada, así como con la limpieza de todos los elementos y escombros acumulados en el cauce. Posteriormente, se ejecutaron las cimentaciones profundas y las pilas que sostendrán la nueva infraestructura, junto con los dinteles sobre los que ahora se están colocando las vigas principales. Estas tareas han requerido el uso de maquinaria de gran tonelaje y la habilitación de plataformas especiales debido a la complejidad del cauce en este punto.

Nueva pasarela de conexión al colegio Juan XXIII. / L-EMV

En la fase actual se está procediendo a la instalación de las vigas y, a continuación, se colocarán las prelosas prefabricadas de hormigón, se hormigonará el tablero y se instalarán elementos clave como la barandilla, el alumbrado, la protección de taludes y la defensa del fondo del cauce. Todo ello permitirá poner en servicio la nueva pasarela cuanto antes, con un diseño más seguro, de mayor capacidad y especialmente reforzado para resistir crecidas similares a las que arrasaron la anterior estructura.

La directora general de Infraestructuras Viarias, Mª José Martínez también ha detallado que el izado de las vigas se ha efectuado mediante una grúa autopropulsada de 500 toneladas, “para lo que ha sido necesario preparar una plataforma de apoyo firme en el cauce, así como la rampa de acceso dado lo encajonado y profundidad del cauce en este punto”.

Finalmente, la responsable autonómica ha remarcado el compromiso de su departamento con el futuro de las infraestructuras en Torrent y en la comarca: “restablecer la movilidad y mejorar las infraestructuras, introduciendo mejoras para hacerlas más resilientes ante posibles fenómenos naturales adversos”.

Obras en el barranco para reconstruir el puente que conecta el CEIP Juan XXIII. / L-EMV

Características de la nueva infraestructura

La nueva pasarela tendrá una longitud de 75,5 metros, un ancho de 3,5 metros y estará elevada dos metros sobre el nivel máximo previsto de agua, lo que refuerza su resistencia ante fenómenos meteorológicos adversos. Además, se protegerán estribos y cauce con escollera y se mejorará todo el entorno con barandillas, alumbrado y acondicionamiento de los taludes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha explicado que “no solo reponemos lo perdido, sino que levantamos una pasarela mejorada, más robusta y preparada para resistir. Es un compromiso con la seguridad de nuestros niños y con la tranquilidad de sus familias”.

Los trabajos forman parte del plan ‘Recuperem València’, que financia la Generalitat Valenciana con un contrato de más de 5,8 millones de euros para actuaciones en Torrent y Alcàsser. En él se incluyen también la reconstrucción de otras infraestructuras peatonales y ciclistas dañadas por las inundaciones, así como puentes afectados en la comarca.