El TSJ ratifica la inhabilitación de la exalcaldesa del Puig por prevaricación administrativa
El tribunal exime a Luisa Salvador de asumir también las costas de la acusación particular ejercida por el PP pero confirma la sentencia de la Audiencia Provincial
Salvador irá al Supremo por considerar el fallo injusto
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha ratificado la sentencia que condenaba a la exalcaldesa del Puig de Santamaría, Luisa Salvador (PSPV) a nueve años de inhabilitación en su ejercicio como cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
Tras el juicio, celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, quedó probado que Salvador revocó la comisión de servicios de la interventora del ayuntamiento de manera arbitraria mientras ocupaba la alcaldía de este municipio de l'Horta Nord.
Salvador presentó un recurso de apelación tras el fallo del proceso que ahora el TSJ ha estimado parcialmente. El tribunal, tras valorar esta alegación, considera que Salvador no tiene que abonar las costas de abogados de la acusación particular, ejercida por el Partido Popular del municipio durante el proceso judicial.
Salvador recurrirá al Supremo
Con todo, sí ratifica la sentencia que la condena a inhabilitación por prevaricación. En conversación con este diario, Salvador se ha mostrado "contenta" por la apreciación parcial de la alegación pues "me han quitado las costas del PP, que no pintaban nada en el juicio, estaban por una cuestión política", ha señalado la exalcaldesa. Además, Salvador ha confirmado que continuará el recorrido judicial e irán al Tribunal Supremo como último recurso para intentar revocar una sentencia que consideran injusta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor
- Aldaia instala compuertas antirriadas en el barranco de la Saleta
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es 'un brindis al sol
- Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València
- La Fiscalía apoya el auto de la jueza de la dana que consideraba 'erróneo' el informe de la Guardia Civil y descartaba investigar a Polo