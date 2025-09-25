El TSJ ratifica la inhabilitación de la exalcaldesa del Puig por prevaricación administrativa

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha ratificado la sentencia que condenaba a la exalcaldesa del Puig de Santamaría, Luisa Salvador (PSPV) a nueve años de inhabilitación en su ejercicio como cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Tras el juicio, celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, quedó probado que Salvador revocó la comisión de servicios de la interventora del ayuntamiento de manera arbitraria mientras ocupaba la alcaldía de este municipio de l'Horta Nord.

Salvador presentó un recurso de apelación tras el fallo del proceso que ahora el TSJ ha estimado parcialmente. El tribunal, tras valorar esta alegación, considera que Salvador no tiene que abonar las costas de abogados de la acusación particular, ejercida por el Partido Popular del municipio durante el proceso judicial.

Salvador recurrirá al Supremo

Con todo, sí ratifica la sentencia que la condena a inhabilitación por prevaricación. En conversación con este diario, Salvador se ha mostrado "contenta" por la apreciación parcial de la alegación pues "me han quitado las costas del PP, que no pintaban nada en el juicio, estaban por una cuestión política", ha señalado la exalcaldesa. Además, Salvador ha confirmado que continuará el recorrido judicial e irán al Tribunal Supremo como último recurso para intentar revocar una sentencia que consideran injusta.