Vinalesa se prepara para celebrar sus fiestas de Octubre

El consistorio presenta una amplia programación desde el 27 de septiembre hasta el 9 de octubre

Vinalesa arranca sus fiestas este viernes

Vinalesa arranca sus fiestas este viernes / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Las Fiestas de Octubre de Vinalesa arrancan este viernes 26 de septiembre con la presentación de la reina y su corte de honor del año 2025. En concreto, a las 20.15 horas se hará el pasacalle de recogida de las jóvenes, junto a la Banda de la Societat Renaixement Musical de Vinalesa, y a las 22 horas será la presentación. Este año la reina es Maria Vitini Palanca.

El sábado 27 se conmemorará el día de los Niños y Niñas con un pasacalles a las 19.30 horas acompañados por la familia «Shrek». A las 21 horas seguirá la programación infantil con una cena y fiesta. Empezará en la Plaça del Castell con una parada en la plaza de l´Ermita hasta el patio del Centre Cívic.

El domingo 28 tendrá lugar la tradicional cabalgata de fiestas organizada por la reina y la corte de honor a las 18 horas con un recorrido por las calles de Vinalesa.

La reina de las fiestas con su corte de honor

La reina de las fiestas con su corte de honor / L-EMV

Semana de los Mayores

La siguiente semana, del martes 30 al jueves 2 de octubre, la localidad celebrará la semana de los Mayores con una variada programación. El martes a las 10 horas habrá un taller de degustación de aceites y a las 18 horas un taller para confeccionar un terrario de plantas. El miércoles 1 de octubre se hará una salida a los lagos d’Anna con 30 plazas. El jueves 2 finaliza esta programación especial con un baile en línea y merienda a las 18 horas.

El sábado 4 de octubre será el XXXI Festival de Bandes A Festes organizado por la Societat Renaixement Musical de Vinalesa a las 22. 15 horas. El domingo 5 de octubre se llevará a cabo la comida de personas mayores. El miércoles 8 de octubre a las 21.30 horas empezará la cena popularen el pati del Centre Cívic para conmemorar el día de la Comunitat Valenciana, con la actuación de la orquesta Montecarlo.

Festeras de Vinalesa

Festeras de Vinalesa / L-EMV

Úlima jornada, 9 de octubre

El último día llega el 9 de octubre con actividades durante todo el día. A las 12.30 horas actuará la Banda Juvenil de la Societat Renaixement Musical. A las 14 horas será la comida de las calderas en la carpa. La caldera se servirá en la carpa, a las 14.30 horas, y solo a los grupos que hayan reservado y presentan el ticket.

A las 17.30 horas se disputará un partido de pilota valenciana en el carrer de pilota Puchol II. A continuación, a las 20 horas, el grupo de animación Correfocs pondrá el broche de oro a las fiestas por las calles del pueblo a cargo de la Falla dels Xiquets. La salida será desde la Plaza del Ayuntamiento.

Festa de la Virgen del Pilar.

Festa de la Virgen del Pilar. / A.V.

Clavaris de Santa Bárbara

Clavaris de Santa Bárbara / A.V.

Clavaris de Sant Honorat.

Clavaris de Sant Honorat. / A.V.

