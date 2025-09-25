Vinalesa se prepara para celebrar sus fiestas de Octubre

Las Fiestas de Octubre de Vinalesa arrancan este viernes 26 de septiembre con la presentación de la reina y su corte de honor del año 2025. En concreto, a las 20.15 horas se hará el pasacalle de recogida de las jóvenes, junto a la Banda de la Societat Renaixement Musical de Vinalesa, y a las 22 horas será la presentación. Este año la reina es Maria Vitini Palanca.

El sábado 27 se conmemorará el día de los Niños y Niñas con un pasacalles a las 19.30 horas acompañados por la familia «Shrek». A las 21 horas seguirá la programación infantil con una cena y fiesta. Empezará en la Plaça del Castell con una parada en la plaza de l´Ermita hasta el patio del Centre Cívic.

El domingo 28 tendrá lugar la tradicional cabalgata de fiestas organizada por la reina y la corte de honor a las 18 horas con un recorrido por las calles de Vinalesa.

La reina de las fiestas con su corte de honor / L-EMV

Semana de los Mayores

La siguiente semana, del martes 30 al jueves 2 de octubre, la localidad celebrará la semana de los Mayores con una variada programación. El martes a las 10 horas habrá un taller de degustación de aceites y a las 18 horas un taller para confeccionar un terrario de plantas. El miércoles 1 de octubre se hará una salida a los lagos d’Anna con 30 plazas. El jueves 2 finaliza esta programación especial con un baile en línea y merienda a las 18 horas.

El sábado 4 de octubre será el XXXI Festival de Bandes A Festes organizado por la Societat Renaixement Musical de Vinalesa a las 22. 15 horas. El domingo 5 de octubre se llevará a cabo la comida de personas mayores. El miércoles 8 de octubre a las 21.30 horas empezará la cena popularen el pati del Centre Cívic para conmemorar el día de la Comunitat Valenciana, con la actuación de la orquesta Montecarlo.

Festeras de Vinalesa / L-EMV

Úlima jornada, 9 de octubre

El último día llega el 9 de octubre con actividades durante todo el día. A las 12.30 horas actuará la Banda Juvenil de la Societat Renaixement Musical. A las 14 horas será la comida de las calderas en la carpa. La caldera se servirá en la carpa, a las 14.30 horas, y solo a los grupos que hayan reservado y presentan el ticket.

A las 17.30 horas se disputará un partido de pilota valenciana en el carrer de pilota Puchol II. A continuación, a las 20 horas, el grupo de animación Correfocs pondrá el broche de oro a las fiestas por las calles del pueblo a cargo de la Falla dels Xiquets. La salida será desde la Plaza del Ayuntamiento.

Festa de la Virgen del Pilar. / A.V.

Clavaris de Santa Bárbara / A.V.