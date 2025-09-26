El voto de calidad de la alcaldesa de Moncada impide reprobar al concejal de la pelea: "Ya hemos pedido disculpas"

Sin sorpresas. El concejal Martín Pérez Aranda no fue reprobado ni fue despojado de sus áreas de gobierno, pese a participar en una pelea con unos jóvenes en una verbena de Moncada, que está siendo investigado por la Guardia Civil. La alcaldesa, Amparo Orts, que también es pareja sentimental del edil que profirió la patada al aire e hizo un corte de mangas al público antes de lanzarse desde el escenario, fue con su voto de calidad como presidenta del pleno, la encargada de rechazar todas las propuestas debido a la ausencia de nuevo de la concejala Valentina Cortegoso, de Compromís, y producirse un empate a diez. Compromís y PSPV solo debatieron el primer punto, en una única intervención, defendiendo que ya habían aprobado una moción en el pleno anterior censurando la conducta de Pérez Aranda y condenando la violencia. PP, Ciudadanos y Vox centraron su debate principalmente en recriminar a Compromís su apoyo al PSPV y no pedir la dimisión del edil de Seguridad, "solo por mantener el pacto de gobierno que le da la alcaldía".

El pleno comenzó con la protesta de la oposición con carteles pidiendo la dimisión de Martín Pérez, que se vio solapada por la esporádica protesta de un grupo de vecinos pidiendo la dimisión de Mazón. Margarita Benlloch, del PP, pasó a exponer los motivos del punto uno de la moción consistente en la reprobación del edil de Fiestas. A continuación fue el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, quien hizo referencia a la moción aprobada el jueves por el Compromís y PSPV, que se negaron a votar: "Hoy señor Gonzalvo sí que es el día en el que debería haber presentado Compromís estas propuestas y no ayer. Los antecedentes de Martín Pérez hablan por él. Quien debe protegernos no debe ser quien nos agrede. No es él quien tiene que poner paz en una pelea. Ser concejal de Policía no significa que puede actuar como Policía, para eso estaba la seguridad privada y la policía local. Moncada no necesita un sheriff", señaló. Para Elena Carrascosa (Vox), "como jurista, me atrevo a decir que se ha cometido un ilícito penal, que no se puede subsanar solo con pedir perdón. Sea valiente, váyase a su casa, dimita, que no sea los 42.000 euros lo que le retenga, o es que fuera de aquí no tiene donde caerse muerto", preguntó.

Pacto de la patada

Para la portavoz del PP, la disculpa "no borra la ofensa. El hombre que debía velar por la calma la rompió con violencia. Mintió diciendo que se resbaló. Esa noche fue un hooligan disfrazado de concejal. No fue solo una patada, sino que mancilló la imagen del gobierno de Moncada. Ustedes, PSPV, son cómplices. Quien utiliza su cargo para agredir, quien convierte una verbena en un ring, en sucia el nombre de Moncada no merece seguir representando a los vecinos . No pedimos venganza, sino dignidad. No pedimos linchamiento, sino voluntad política. Moncada merece más que el pacto de la patada que representan hoy PSPv y Compromís".

En el gobierno, ni PSPV ni Compromís rebatieron los argumentos y prefirieron guardar silencio. Algo que dio pie a Jesús Gimeno a recordar el artículo de opinión escrito en Levante-EMV donde se denunciaba el silencio de Compromís. Y pasó a lanzar una serie de preguntas: "¿Señor Gonzalvo, mantendrá en su gobierno a este concejal agresor cuando sea alcalde? ¿Señora alcaldesa, va a cesar a Martín Pérez?¿Piensa que si en lugar de Martín Pérez Aranda fuera otro de o tro partido no pediría su dimisión? ¿Es lo que ha abierto los informativos nacionales la imagen que quiere dar de Moncada?¿Es ese el gobierno que quiere representar?". Preguntas que no fueron contestadas. Para Carrascosa, "el silencio es cómplice". Y pasó a recordar que aunque "el acta es personal, usted como alcaldesa le puede quitar las competencias". Para Benlloch, la violencia es condenable cuando conviene, pero disculpable cuando la ejerce uno de los suyos. La popular dio un paso más y se preguntó "¿cómo nos vamos a encerrar en una sala para una reunión con este concejal sabiendo con la violencia que actúa?".

Protesta contra Mazón por la gestión de la dana / L-EMV

"Ya tienen su minuto de gloria"

Gonzalvo sí habló . Primero, dejó constancia que ese pleno extraordinario iba a costar 6.000 euros a las arcas municipales "solo para tener vuestro minuto de gloria ante los medios de comunicación". El portavoz de Compromís aseguró que en el pleno ordinario, "donde tocaba", ya presentó su moción con una postura clara de los valencianistas censurando la conducta de Pérez Aranda y condenando la violencia. También reprochó a Gimeno su pasado en el PP, "dentro de gobiernos corruptos donde se malgastaba el dinero".

De nuevo, fue Cristina Latorre quien defendió la postura socialista en una intervención prácticamente idéntica a la del pleno anterior. Pidió disculpas por la actuación violenta de Martín Pérez y censuró su conducta, aunque también condenó los insultos de los jóvenes en la verbena "dirigidas hacia la madre del presidente del gobierno". También reprochó al PP que pida la dimisión de un concejal "por una patada, y no la de Mazón que ha provocado 229 muertos". Tras una hora de debate, apenas en diez minutos se resolvió el segundo punto que pedía una comisión informativa para esclarecer los hechos, que fue de nuevo rechazada gracias al voto de calidad de la alcaldesa, y que no contó con ninguna intervención de miembros del gobierno. Misma dinámica se repitió en el tercer punto donde se pidió trasladar al Ministerio Fiscal los hechos para ser investigados, y tras el cual y la lectura del ruego, se dio por finalizado el pleno.