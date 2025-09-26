Alcàsser impulsa la digitalización municipal con soluciones basadas en inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Alcàsser ha participado como una de las tres ponencias en el AIIA Innovation Day 2025, celebrado en Las Naves (València), donde se han presentado proyectos punteros en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) aplicados al servicio público y la mejora del bienestar ciudadano.

Durante el encuentro, el consistorio ha mostrado los avances del proyecto Green-TDigital, una iniciativa que está revolucionando la atención ciudadana en el municipio mediante la integración de nuevas tecnologías y servicios digitales. El proyecto, desarrollado en colaboración con la Fundación ValgrAI, incluye herramientas como asistentes virtuales, trámites digitales y kioscos inteligentes, ya en fase de implantación.

“Alcàsser está dando pasos firmes para situarse a la vanguardia de la transformación digital municipal. Nuestra prioridad es ofrecer una administración más cercana, ágil y accesible para todo el vecindario. Tiene mucho mérito que un pueblo pequeño como Alcàsser, con su presupuesto esté siendo un referente en transformación digital”, ha declarado el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, quien ha subrayado la importancia de adaptar los servicios públicos a las nuevas realidades tecnológicas.

Un 'chatbot' municipal

Una de las grandes novedades presentadas ha sido el chatbot municipal, que ya está en fase de pruebas con personal técnico. Este asistente virtual basado en IA híbrida ofrece respuestas rápidas y fiables a preguntas ciudadanas y se alimenta directamente de la base de conocimiento del ayuntamiento (sede electrónica, ordenanzas, reglamentos y preguntas frecuentes).

“Con este proyecto y este tipo de herramientas se permite mejorar la atención constante al vecindario, evitando desinformaciones y resolviendo dudas sin necesidad de desplazamientos o esperas. Estamos dando un salto cualitativo en digitalización y comunicación pública. Haciendo que la brecha digital con la ciudadanía cada vez sea menor”, ha explicado el concejal de Innovación, Digitalización y Comunicación, Alberto Romaguera.

Diferencias entre IA y IA generativa. / A. A.

El proyecto Green-TDigital no solo implica tecnología, sino también un fuerte componente humano. Desde mayo del 2023 se está llevando a cabo un plan de formación en competencias digitales dirigido tanto a empleados públicos como a la ciudadanía, con el objetivo de facilitar la transición digital de forma inclusiva y equitativa.

“El éxito de la transformación digital reside en combinar tecnología, personas y organización. En Alcàsser no queremos dejar a nadie atrás, y por eso trabajamos para que cualquier persona, independientemente de su edad o nivel de conocimientos, pueda beneficiarse de estos avances”, ha añadido Santiago Bonet, responsable de Transformación Digital del ayuntamiento y uno de los impulsores técnicos del proyecto.

La participación del Ayuntamiento de Alcàsser en el AIIA Innovation Day refuerza su compromiso con la modernización de los servicios públicos y con una digitalización pensada para las personas, convirtiendo la tecnología en una herramienta al servicio del día a día de la ciudadanía.